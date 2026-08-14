На самом деле советские спецслужбы воспользовались пристрастием Коновальца к шоколаду и использовали его против него, сообщает Украинский институт национальной памяти.

Почему именно шоколад?

Евгений Коновалец погиб в Роттердаме в 1938 году в результате взрыва. Но убийцы не прибегли ни к оружию, ни к нападению из засады – смертоносное устройство спрятали в подарке, который выглядел как обычная коробка шоколадных конфет.

Именно любовь Коновальца к сладостям, по воспоминаниям непосредственного исполнителя операции, помогла НКВД придумать этот способ покушения.

На тот момент Коновалец возглавлял Организацию украинских националистов и находился за границей. Советские спецслужбы несколько лет пытались выйти на него через агентурные контакты. Исполнителем операции стал Павел Судоплатов, который втерся в доверие к Коновальцу под видом представителя украинского подполья в Советской Украине.

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Поэтому встреча с ним не выглядела подозрительной. В своих воспоминаниях Судоплатов писал, что во время разговора о предстоящей операции Иосиф Сталин спросил его о вкусах и слабостях Коновальца.

Судоплатов ответил, что вот очень любит шоколадные конфеты и во время поездок часто покупал дорогие коробки сладостей. После этого, по версии Судоплатова, Сталин предложил обдумать, как можно использовать эту особенность.

Подарок должен был выглядеть обычно

В оперативно-техническом отделе НКВД изготовили взрывное устройство, которое спрятали в коробке шоколадных конфет. Ее дополнительно оформили в украинском стиле, чтобы подарок выглядел правдоподобно.

Особенность механизма заключалась в том, что его не нужно было запускать непосредственно перед передачей. По описанию Судоплатова, взрыв должен был произойти примерно через 30 минут после того, как коробку перевели из вертикального положения в горизонтальное. Это давало исполнителю время уйти с места встречи.

Судоплатов встретился с Коновальцем в ресторане отеля "Атланта" в Роттердаме. После короткой беседы он передал ему коробку в качестве подарка. Коновалец не заподозрил подвоха. Судоплатов оставил коробку на столе и вышел из ресторана.

Согласно историческим данным, взрыв произошел уже после того, как Коновалец покинул заведение и находился на улице Колсингел. Он погиб на месте, еще двое случайных прохожих были ранены. Сам Судоплатов после передачи подарка начал покидать город.

В своих воспоминаниях он описывал, что после взрыва услышал звук, похожий на лопнувшую автомобильную шину, а люди вокруг побежали к месту происшествия.

Обратите внимание! Останки полковника Армии УНР Евгения Коновальца были эксгумированы на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме и возвращены в Украину. 13 августа 2026 года его прах с государственными и военными почестями перезахоронили на Национальном военном мемориальном кладбище.

Почему НКВД не просто застрелило Коновальца?

Для советских спецслужб проблема заключалась в том, что Коновалец не всегда находился один. Его часто сопровождал помощник Ярослав Барановский, известный как "Господин инженер". Поэтому прямое нападение считали более сложным вариантом.

Передача подарка давала возможность подойти к Коновальцу без применения оружия и покинуть место происшествия до взрыва. Именно такой способ в итоге и выбрали.