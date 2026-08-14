Насправді ж радянські спецслужби скористались пристрастю Коновальця до шоколаду і використали її проти нього, розповідає Український інститут національної пам'яті.

Чому саме шоколад?

Євген Коновалець загинув у Роттердамі у 1938 році внаслідок вибуху. Але вбивці використали не зброю і не напад із засідки – смертельний пристрій заховали у подарунку, який мав вигляд звичайної коробки шоколадних цукерок.

Саме любов Коновальця до солодощів, за спогадами безпосереднього виконавця операції, допомогла НКВС придумати цей спосіб замаху.

На той момент Коновалець очолював Організацію українських націоналістів і перебував за кордоном. Радянські спецслужби кілька років намагалися вийти на нього через агентурні контакти. Виконавцем операції став Павло Судоплатов, який увійшов у довіру до Коновальця під виглядом представника українського підпілля в Радянській Україні.

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Через це зустріч із ним не виглядала незвичною. У своїх спогадах Судоплатов писав, що під час розмови про майбутню операцію Йосип Сталін запитав його про смаки та слабкості Коновальця.

Судоплатов відповів, що той дуже любить шоколадні цукерки і під час поїздок часто купував дорогі коробки солодощів. Після цього, за версією Судоплатова, Сталін запропонував обдумати, як можна використати цю особливість.

Подарунок мав виглядати звичайно

В оперативно-технічному відділі НКВС виготовили вибуховий пристрій, який заховали у коробці шоколадних цукерок. Її додатково оформили в українському стилі, щоб подарунок виглядав правдоподібно.

Особливість механізму полягала в тому, що його не потрібно було запускати безпосередньо перед передачею. За описом Судоплатова, вибух мав статися приблизно через 30 хвилин після того, як коробку переводили з вертикального положення в горизонтальне. Це давало виконавцю час піти з місця зустрічі.

Судоплатов зустрівся з Коновальцем у ресторані готелю "Атланта" в Роттердамі. Після короткої розмови він передав йому коробку як подарунок. Коновалець не запідозрив пастки. Судоплатов залишив коробку на столі та вийшов із ресторану.

За даними історичних матеріалів, вибух стався вже після того, як Коновалець залишив заклад і перебував на вулиці Колсінгел. Він загинув на місці, ще двоє випадкових перехожих були поранені. Сам Судоплатов після передачі подарунка почав залишати місто.

У своїх спогадах він описував, що після вибуху почув звук, схожий на лопання автомобільної шини, а люди навколо побігли до місця події.

Зверніть увагу! Останки полковника Армії УНР Євгена Коновальця ексгумували на кладовищі "Кросвейк" у Роттердамі та повернули до України. 13 серпня 2026 року його прах із державними та військовими почестями перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Чому НКВС не просто застрелив Коновальця?

Для радянських спецслужб проблема полягала в тому, що Коновалець не завжди перебував один. Його часто супроводжував помічник Ярослав Барановський, відомий як "Пан інженер". Тому прямий напад вважали складнішим варіантом.

Передача подарунка давала можливість підійти до Коновальця без застосування зброї та залишити місце події до вибуху. Саме такий спосіб зрештою і обрали.