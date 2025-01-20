Сообщает 24 Канал со ссылкой на Аню Скибу в TikTok. На видео можно увидеть, что для этого способа нужно минимум времени и движений.

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Как легко закрутить шаурму

Блогер рассказала, что была шокирована, когда увидела, как нужно правильно закручивать шаурму.

Все, что нужно – лаваш, начинка и завернуть шаурму так, как показала девушка в видео. Для этого достаточно сделать всего 3 движения.

Как правильно закручивать шаурму: смотрите видео

Все очень просто и легко,

– отмечает блогерша.

Девушка добавила, что настолько идеальной шаурмы она еще не видела в своей жизни и отметила, что готовить шаурму она теперь будет только по этому способу.