Один из таких блогеров – 9-летний Ростислав. который рассказывает о детской литературе и поэзии. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на его блог.

Что посмотреть у Ростика на канале?

Парень имеет немало подписчиков, ведь в определенный момент его видео были популярными – такой юный блогер вызвал интерес и интерес аудитории. На канале "Литературная страна Literary Country" почти 17 тысяч подписчиков. На канале можно найти немало обзоров на различные книги. Он рассказывает о различных историях и не обходит стороной классику.

Также он популяризирует чтение среди детей, ведь фактически работает на соответствующую аудиторию лучше, чем любой взрослый.

Кроме этого, на его странице также есть подборки книг на различные тематики. В частности, есть те, которые заставили автора "думать и молчать".

На канале Ростислава есть немало контента, который точно найдет свою аудиторию, ведь он поражает своей искренностью и умом.

Что происходит с каналом сейчас?

К сожалению, несмотря на большое количество подписчиков, просмотры на канале ниже, чем можно ожидать. Поэтому автор написал в threads, что его канал "угасает". он указал, что причина в том, что подписчиков много, однако единицы из них смотрят видео.

И все же я не хочу гасить этот свет. Потому что книги и истории стоят того, чтобы жить, даже в тишине,

– написал Ростислав.

Парень продолжит творить, а поддержать его можно просто – просмотром, лайком или распространением.

