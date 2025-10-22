Один из таких блогеров – 9-летний Ростислав. который рассказывает о детской литературе и поэзии. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на его блог.
Смотрите также Известный украинский писатель раскритиковал Радиодиктант и отказался его писать
Что посмотреть у Ростика на канале?
Парень имеет немало подписчиков, ведь в определенный момент его видео были популярными – такой юный блогер вызвал интерес и интерес аудитории. На канале "Литературная страна Literary Country" почти 17 тысяч подписчиков. На канале можно найти немало обзоров на различные книги. Он рассказывает о различных историях и не обходит стороной классику.
Обзор на "Лелию" Леси Украинки: смотрите видео
Также он популяризирует чтение среди детей, ведь фактически работает на соответствующую аудиторию лучше, чем любой взрослый.
Обзор "Гарри Поттера и тайная комната": смотрите видео
Кроме этого, на его странице также есть подборки книг на различные тематики. В частности, есть те, которые заставили автора "думать и молчать".
Подборка книг: смотрите видео
На канале Ростислава есть немало контента, который точно найдет свою аудиторию, ведь он поражает своей искренностью и умом.
Что происходит с каналом сейчас?
К сожалению, несмотря на большое количество подписчиков, просмотры на канале ниже, чем можно ожидать. Поэтому автор написал в threads, что его канал "угасает". он указал, что причина в том, что подписчиков много, однако единицы из них смотрят видео.
И все же я не хочу гасить этот свет. Потому что книги и истории стоят того, чтобы жить, даже в тишине,
– написал Ростислав.
Парень продолжит творить, а поддержать его можно просто – просмотром, лайком или распространением.
Что обсуждают в сети?
