Почему апостолы Петр и Павел стали одними из самых почитаемых в христианском мире, пишут в Britannica.

Читайте также : Этот список вас удивит: каких украинцев выдвигали на Нобелевскую премию

Кем были апостолы Петр и Павел

Настоящее имя апостола Петра – Симон. Он был рыбаком из Вифсаиды, и именно его Иисус Христос призвал одним из первых учеников.

Согласно Евангелию, Христос не зря дал ему имя Петр, ведь оно означает "камень". Таким образом, Иисус подчеркнул особую миссию апостола. Впоследствии Петр вошел в ближайший круг учеников Иисуса и стал свидетелем важнейших событий Его земной жизни.

После Воскресения Христа он возглавил христианскую общину в Иерусалиме, проповедовал Евангелие и обращал людей в веру. Однако прожить апостолу пришлось недолго. Он принял мученическую смерть в Риме во время гонений на христиан при императоре Нероне.

При этом апостол Павел изначально носил имя Савл. Он жил в городе Тарсе и преследовал первых христиан. Но после того, как он пережил обращение в результате явления Иисуса Христа, стал одним из самых активных проповедников веры.

Павел совершил несколько великих миссионерских путешествий по территории Малой Азии, Греции и Римской империи. Кроме того, он стал автором ряда Посланий, вошедших в Новый Завет и ставших важной частью христианского вероучения. Его постигла та же участь, что и апостола Петра, казненного в Риме по приказу императора.

Почему Петра и Павла почитают вместе

У апостолов были разные жизненные истории, но их объединила общая миссия – распространение христианской веры. Поскольку Петр стал символом единства Церкви, а Павел – её главным миссионером, Церковь начала отмечать их память в один день ещё со IV века.

Ранее в Украине этот праздник приходился на 12 июля по старому (юлианскому) стилю. Впрочем, по новоюлианскому (новому) стилю в этом году этот день приходится на 29 июня.

Кроме того, для украинских христиан День Петра и Павла также символизирует завершение Петровского поста и начало нового летнего периода, с которым традиционно связывали немало народных обычаев и примет.