Чому апостоли Петро і Павло стали одними із найшанованіших у християнському світі, пишуть на Britannica.

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Ким були апостоли Петро і Павло

Справжнє ім'я апостола Петра – Симон. Він був рибалкою з Вифсаїди і саме його Ісус Христос покликав одним із перших учнів.

За Євангелієм Христос не дарма дав йому ім'я Петро, адже воно означає "камінь". Таким чином, Ісус наголосив на особливій місії апостола. Згодом Петро увійшов до найближчого кола учнів Ісуса та став свідком найважливіших подій Його земного життя.

Після Воскресіння Христа він очолив християнську громаду в Єрусалимі, проповідував Євангеліє та навертав людей до віри. Однак прожити апостолу довелося недовго. Він загинув мученицькою смертю в Римі під час переслідування християн за імператора Нерона.

Водночас апостол Павло спочатку мав ім'я Савл. Він жив у місті Тарс та переслідував перших християн. Але після того, як він пережив навернення після явлення Ісуса Христа, став одним із найактивніших проповідників віри.

Павло здійснив кілька великих місіонерських подорожей територією Малої Азії, Греції та Римської імперії. Також він став автором низки Послань, які увійшли до Нового Заповіту й стали важливою частиною християнського віровчення. Його також спіткала така ж доля, як і апостола Петра, якого стратили у Римі за наказом імператора.

Чому Петра і Павла вшановують разом

Апостоли мали різні життєві історії, але їх об'єднала спільна місія – поширення християнської віри. Оскільки Петро став символом єдності Церкви, а Павло – її головним місіонером, Церква почала відзначати їхню пам'ять в один день ще з 4 століття.

Раніше в Україні це свято припадало на 12 липня за старим (юліанським) стилем. Втім, за новоюліанським (новим) стилем цей день цьогоріч припадає на 29 червня.

Крім того, для українських християн День Петра і Павла також символізує завершення Петрівського посту та початок нового літнього періоду, з яким традиційно пов'язували чимало народних звичаїв і прикмет.