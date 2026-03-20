Этот писатель известен по своему произведению "Девушка с мишкой", однако он также был агентом КГБ и имеет довольно интересное жизнеописание. Об этом рассказали на канале "Как не стать овощем".

Как Домонтович работал с КГБ?

Виктор Домонтович (настоящая фамилия Петров) или агент Иванов очень интересная личность. Исследователь рассекреченных архивов спецслужб Эдуард Андрющенко написал о нем книгу "Агент с мишкой" и поделился деталями сотрудничества писателя с КГБ.

По словам исследователя, часть тех историй, которые рассказывали об агенте Иванове, были выдумкой, которую он сам и распространял. В частности, Петров рассказывал, что якобы имел задание убить Гитлера, однако, по словам Андрющенко, это было неправдой.

Зато он был близок к писательскому кругу неоклассиков. В частности, его другом был Николай Зеров, которого арестовали в 1935 году. Эдуард Андрющенко объяснил, что у Петрова начались отношения с женой друга и именно после этого Зерова арестовали и впоследствии расстреляли.

Он также добавил, что существует версия, что на тот момент Домонтович уже был завербован в КГБ и мог написать донос на своего друга. Андрющенко поделился выводами, к которым пришел.

Это не подтвердилось,

– добавил исследователь.

Он убежден, что всерьез на Петрова обратили внимание в КГБ несколько позже. В то же время роман Софии Зеровой и Виктора Домонтовича закончился браком, однако через много лет после смерти ее первого мужа.

Кто такой Николай Зеров?

Николай Зеров – представитель генерации Расстрелянного возрождения. Он имел феноменальную память и устойчивую проукраинскую позицию, которую не могло сломать ничто, пишет Суспільне.

Самим своим существованием он разрушал миф советской пропаганды о провинциальности украинской культуры. Даже после ареста он продолжал бросать вызов: спорить с чекистами о творчестве наших писателей, а на Соловках будет переводить "Энеиду" на украинский.

Он преподавал украинскую литературу и делал это мастерски. Часто студенты встречали и провожали его аплодисментами, а лекции были последними в расписании не потому, что их не посещали, а наоборот. Зеров собирал всех: от студентов до преподавателей.

Заслуживает внимания и его творческое наследие. В 1924 году вышел сборник стихов "Камена", который считают самым ярким образцом поэзии украинских неоклассиков. К слову, именно он был идейным лидером этой группы.

