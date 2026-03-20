Цей письменник відомий за своїм твором "Дівчина з ведмедиком", проте він також був агентом КДБ та має досить цікавий життєпис. Про це розповіли на каналі "Як не стати овочем".

Дивіться також Київської Русі не існувало: історик розкрив, як насправді називали нашу державу

Як Домонтович працював із КДБ?

Віктор Домонтович (справжнє прізвище Петров) або ж агент Іванов дуже цікава особистість. Дослідник розсекречених архівів спецслужб Едуард Андрющенко написав про нього книгу "Агент із ведмедиком" та поділився деталями співпраці письменника із КДБ.

За словами дослідника, частина тих історій, які розповідали про агента Іванова, були вигадкою, яку він сам і поширював. Зокрема, Петров розповідав, що нібито мав завдання вбити Гітлера, однак, за словами Андрющенка, це було неправдою.

Натомість він був близьким до письменницького кола неокласиків. Зокрема, його другом був Микола Зеров, якого заарештували у 1935 році. Едуард Андрющенко пояснив, що у Петрова почались стосунки із дружиною друга і саме після цього Зерова арештували та згодом розстріляли.

Він також додав, що існує версія, що на той момент Домонтович вже був завербований до КДБ та міг написати донос на свого друга. Андрющенко поділився висновками, до яких дійшов.

Це не підтвердилось,

– додав дослідник.

Він переконаний, що всерйоз на Петрова звернули увагу в КДБ дещо пізніше. Водночас роман Софії Зерової та Віктора Домонтовича закінчився шлюбом, проте через багато років після смерті її першого чоловіка.

Хто такий Микола Зеров?

Микола Зеров – представник генерації Розстріляного відродження. Він мав феноменальну пам'ять та стійку проукраїнську позицію, яку не могло зламати ніщо, пише Суспільне.

Самим своїм існуванням він руйнував міф радянської пропаганди про провінційність української культури. Навіть після арешту він продовжував кидати виклик: сперечатись із чекістами про творчість наших письменників, а на Соловках перекладатиме "Енеїду" українською.

Він викладав українську літературу і робив це майстерно. Часто студенти зустрічали та проводжали його оплесками, а лекції були останніми в розкладі не тому, що їх не відвідували, а навпаки. Зеров збирав усіх: від студентів до викладачів.

Заслуговує уваги і його творчий доробок. У 1924 році вийшла збірка поезій "Камена", яку вважають найяскравішим зразком поезії українських неокласиків. До слова, саме він був ідейним лідером цієї групи.

Якою була дружина Коцюбинського?