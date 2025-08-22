Никита Хрущев и Ричард Никсон действительно провели “кухонные дебаты” 24 июля 1959 года. Спор касался того, какой строй является более комфортным для человека: коммунистический или капиталистический, пишет 24 Канал со ссылкой на WAS.

Как прошли эти дебаты?

Это может звучать странно, однако такие дебаты действительно происходили. Они прошли во время выставки "Промышленная продукция США" в макете кухни. На момент, когда это происходило, отношения между США и СССР были довольно напряженными. Люди в советских странах пришли на выставку впервые попробовать колу и оценить масштаб государства, которую они провозгласили своим прямым конкурентом.

Для того, чтобы впечатление не было слишком положительным, критиковать это все должен был сам тогдашний секретарь КПСС Никита Хрущев.

А у вас нет машины, которая бы клала еду в рот и проталкивала бы ее дальше? Вы показываете нам много интересных вещей, но они не нужны для жизни. От них нет пользы. Это лишь штучки,

– заявил он тогда президенту США.

Хрущев не был поражен тем, что производит США, а если и был, то никогда бы об этом не сказал. Он убеждал: приборы, которые делают американцы больше похожи на игрушки.



"Кухонные дебаты" действительно были / Фото из фейсбука

Неудивительно, что со временем спор перерос в более глобальный. Тогда Никсон высказал мнение, что лучше мериться мощностью промышленности, чем ракет. Хрущев же пообещал, что когда СССР догонит США, то помашет им ручкой" или предложит идти "за" ними.

