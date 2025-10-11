Уже некоторое время Дарья Лисич комментирует фотографии мужчин в threads метко и с юмором, однако и с ноткой флирта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее страницу.
Как Лисич комментирует фото мужчин?
Стоит отметить, что сама сеть threads – это платформа для обмена мнениями, фото и видео. Каждый, кто видит ваше сообщение в ленте, может на него отреагировать. Поэтесса комментирует фото мужчин, которые привлекают внимание. Ее комментарии очень точные, часто ироничные, однако всегда с юмором.
Лисич шутит в комментариях / Скриншот 24 Канала
Комментарии стали узнаваемыми, поэтому часто ее ждут под соответствующими сообщениями. Дарья Лисич стала настоящей звездой в сети. Пользователи шутят, что если она выпустит курс по флирту, то обязательно его приобретут.
Лисич комментирует фото мужчин: смотрите скриншоты
Поэтесса мастерски сочетает юмор, открытость и упоминания современной культуры. Например, очевидны апелляции к культовым "Сумеркам".
Что еще обсуждают в сети?
На странице ДТЭК опубликовали напоминание о передаче показателей, ведь это важно сделать до 1 октября. Однако, вероятно, они не ожидали такой бурной реакции, говорится в threads.
В комментариях собрались ценители хороших снимков. Цепочку просмотрели более 50 тысяч человек. Одним из самых популярных вопросов было, придет ли именно этот высотник проверять показатели на 9 этаж. Компании даже пришлось написать отдельный комментарий с ответом.
Как женщина разыграла мужчину с помощью ИИ?
- После того, как муж поехал в другой город, чтобы поменять аккумулятор в авто, женщина решила его разыграть. Она попросила ИИ сгенерировать изображение будто к ним в квартиру пришел другой мужчина, чтобы поссориться из-за поцарапанной машины.
- Она прикрепила фото, которое действительно очень похоже на настоящее. После этого она начала писать, что он неадекватный ат роется в шкафах. Мужчина заметно занервничал и отрицал, что мог поцарапать чью-то машину. Женщина решила не останавливаться и попросила ИИ сгенерировать еще одно фото: якобы пришел ссориться еще один человек.
- Сообщение стало очень популярным – его просмотрели более 300 тысяч пользователей.