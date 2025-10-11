Уже некоторое время Дарья Лисич комментирует фотографии мужчин в threads метко и с юмором, однако и с ноткой флирта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее страницу.

Как Лисич комментирует фото мужчин?

Стоит отметить, что сама сеть threads – это платформа для обмена мнениями, фото и видео. Каждый, кто видит ваше сообщение в ленте, может на него отреагировать. Поэтесса комментирует фото мужчин, которые привлекают внимание. Ее комментарии очень точные, часто ироничные, однако всегда с юмором.



Лисич шутит в комментариях / Скриншот 24 Канала

Комментарии стали узнаваемыми, поэтому часто ее ждут под соответствующими сообщениями. Дарья Лисич стала настоящей звездой в сети. Пользователи шутят, что если она выпустит курс по флирту, то обязательно его приобретут.

Лисич комментирует фото мужчин: смотрите скриншоты

Поэтесса мастерски сочетает юмор, открытость и упоминания современной культуры. Например, очевидны апелляции к культовым "Сумеркам".

Что еще обсуждают в сети?

На странице ДТЭК опубликовали напоминание о передаче показателей, ведь это важно сделать до 1 октября. Однако, вероятно, они не ожидали такой бурной реакции, говорится в threads.

В комментариях собрались ценители хороших снимков. Цепочку просмотрели более 50 тысяч человек. Одним из самых популярных вопросов было, придет ли именно этот высотник проверять показатели на 9 этаж. Компании даже пришлось написать отдельный комментарий с ответом.

