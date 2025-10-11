Вже певний час Дар'я Лісіч коментує світлини чоловіків у threads влучно та з гумором, проте і з ноткою флірту. Про це пише 24 Канал із посиланням на її сторінку.
Як Лісіч коментує фото чоловіків?
Варто зазначити, що сама мережа threads – це платформа для обміну думками, фото та відео. Кожен, хто бачить ваш допис у стрічці, може на нього відреагувати. Поетеса коментує фото чоловіків, які привертають увагу. Її коментарі дуже влучні, часто іронічні, проте завжди з гумором.
Лісіч жартує у коментарях / Скриншот 24 Каналу
Коментарі стали впізнаваними, тому часто її чекають під відповідними дописами. Дар'я Лісіч стала справжньою зіркою у мережі. Користувачі жартують, що якщо вона випустить курс по флірту, то обов'язково його придбають.
Лісіч коментує фото чоловіків: дивіться скриншоти
Поетеса майстерно поєднує гумор, відкритість та згадки сучасної культури. Наприклад, очевидними є апелювання до культових "Сутінок".
Що ще обговорюють у мережі?
На сторінці ДТЕК опублікували нагадування про передачу показників, адже це важливо зробити до 1 жовтня. Однак, ймовірно, вони не очікували такої бурхливої реакції, йдеться у threads.
У коментарях зібрались поціновувачі гарних знімків. Ланцюжок переглянули понад 50 тисяч людей. Одним із найпопулярніших питань було, чи прийде саме цей висотник перевіряти показники на 9 поверх. Компанії навіть довелось написати окремий коментар із відповіддю.
Як жінка розіграла чоловіка за допомогою ШІ?
- Після того, як чоловік поїхав в інше місто, щоб поміняти акумулятор в авто, жінка вирішила його розіграти. Вона попросила ШІ згенерувати зображення ніби до них у квартиру прийшов інший чоловік, щоб посваритись через подряпану машину.
- Вона прикріпила фото, яке дійсно дуже схоже на справжнє. Після цього вона почала писати, що він неадекватний ат риється у шафах. Чоловік помітно занервував та заперечував, що міг подряпати чиюсь машину. Жінка вирішила не зупинятись і попросила ШІ згенерувати ще одне фото: нібито прийшов сваритись ще один чоловік.
- Допис став дуже популярним – його переглянули понад 300 тисяч користувачів.