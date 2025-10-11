Вже певний час Дар'я Лісіч коментує світлини чоловіків у threads влучно та з гумором, проте і з ноткою флірту. Про це пише 24 Канал із посиланням на її сторінку.

Як Лісіч коментує фото чоловіків?

Варто зазначити, що сама мережа threads – це платформа для обміну думками, фото та відео. Кожен, хто бачить ваш допис у стрічці, може на нього відреагувати. Поетеса коментує фото чоловіків, які привертають увагу. Її коментарі дуже влучні, часто іронічні, проте завжди з гумором.



Лісіч жартує у коментарях / Скриншот 24 Каналу

Коментарі стали впізнаваними, тому часто її чекають під відповідними дописами. Дар'я Лісіч стала справжньою зіркою у мережі. Користувачі жартують, що якщо вона випустить курс по флірту, то обов'язково його придбають.

Лісіч коментує фото чоловіків: дивіться скриншоти

Поетеса майстерно поєднує гумор, відкритість та згадки сучасної культури. Наприклад, очевидними є апелювання до культових "Сутінок".

Що ще обговорюють у мережі?

На сторінці ДТЕК опублікували нагадування про передачу показників, адже це важливо зробити до 1 жовтня. Однак, ймовірно, вони не очікували такої бурхливої реакції, йдеться у threads.

У коментарях зібрались поціновувачі гарних знімків. Ланцюжок переглянули понад 50 тисяч людей. Одним із найпопулярніших питань було, чи прийде саме цей висотник перевіряти показники на 9 поверх. Компанії навіть довелось написати окремий коментар із відповіддю.

