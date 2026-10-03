Однако на самом деле над созданием Микки работал другой аниматор – Аб Айверкс. Именно он в марте 1928 года нарисовал первые эскизы будущего персонажа, пишет New York Post.

Как появился Микки Маус

Уолт Дисней и Аб Айверкс познакомились в Канзас-Сити в 1919 году. Впоследствии они вместе основали анимационную компанию и работали над короткометражными мультфильмами.

Одним из их успешных персонажей стал кролик Освальд. Однако после спора с дистрибьютором Дисней и Айверкс утратили контроль над героем. Тогда им понадобился новый персонаж.

Уолт Дисней и Аб Айверкс / Архивная фотография

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В ходе поисков они рассматривали различных животных. Айверкс нарисовал несколько вариантов, в частности лошадь, корову, лягушку и собаку. В конце концов Дисней предложил создать мышку.

Айверкс приступил к работе и нарисовал несколько вариантов персонажа. Один из них в итоге стал основой для Микки Мауса с характерными ушами и штанами с двумя пуговицами.

Первым мультфильмом о Микки Маусе стал "Plane Crazy", посвященный авиатору Чарльзу Линдбергу. Айверкс фактически самостоятельно нарисовал все кадры. Однако мультфильм показали лишь в одном голливудском кинотеатре, и ему не удалось найти дистрибьютора.

Похожая ситуация сложилась и со следующей работой – "The Gallopin' Gaucho". Настоящий успех пришел только после выхода "Steamboat Willie" в ноябре 1928 года. Это был первый мультфильм о Микки с синхронизированным звуком.

Мультфильм стал хитом, а Микки Маус за короткое время превратился в популярного персонажа.

Эб Айверкс рисует Микки Мауса / Архивная фотография

Почему Айверкс ушел от Диснея

Со временем отношения между Диснеем и Айверксом постепенно ухудшались. Айверкс считал, что Дисней относится к нему скорее как к наемному работнику, чем к партнеру.

В 1930 году Айверкс покинул студию и основал собственную анимационную компанию. За свою 20-процентную долю в студии Диснея он получил 3 тысячи долларов.

Однако собственная студия Айверкса не смогла добиться такого же успеха. В 1940 году она обанкротилась, после чего аниматор вновь начал работать на Диснея. Айверкс уже не вернулся к роли партнера и много лет работал в компании на различных технических должностях.

Тем временем Микки Маус продолжал набирать популярность. Персонаж появился на сувенирной продукции, в фильмах, комиксах и телевизионных шоу.