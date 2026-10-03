Однак насправді над створенням Міккі працював інший аніматор – Аб Айверкс. Саме він у березні 1928 року намалював перші варіанти майбутнього персонажа, пише New York Post.

Як з'явився Міккі Маус

Волт Дісней та Аб Айверкс познайомилися у Канзас-Сіті в 1919 році. Згодом вони разом заснували анімаційну компанію та працювали над короткометражними мультфільмами.

Одним із їхніх успішних персонажів став Кролик Освальд. Однак після суперечки з дистриб'ютором Дісней та Айверкс втратили контроль над героєм. Тоді їм знадобився новий персонаж.

Волт Дісней та Аб Айверкс / Архівне фото

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Під час пошуків вони розглядали різних тварин. Айверкс намалював кілька варіантів, зокрема коня, корову, жабу та собаку. Зрештою Дісней запропонував створити мишу.

Айверкс взявся за роботу й намалював кілька варіантів персонажа. Один із них зрештою став основою для Міккі Мауса з характерними вухами та штанами з двома ґудзиками.

Першим мультфільмом про Міккі Мауса став "Plane Crazy", присвячений авіатору Чарльзу Ліндбергу. Айверкс фактично самостійно намалював усі кадри. Однак мультфільм показали лише в одному голлівудському кінотеатрі, і йому не вдалося знайти дистриб'ютора.

Схожа ситуація сталася і з наступною роботою – "The Gallopin' Gaucho". Справжній успіх прийшов лише після виходу "Steamboat Willie" у листопаді 1928 року. Це був перший мультфільм про Міккі із синхронізованим звуком.

Мультфільм став хітом, а Міккі Маус за короткий час перетворився на популярного персонажа.

Аб Айверкс малює Міккі Мауса / Архіве фото

Чому Айверкс залишив Діснея

Згодом стосунки між Діснеєм та Айверксом поступово погіршувалися. Айверкс вважав, що Дісней ставиться до нього радше як до найманого працівника, ніж до партнера.

У 1930 році Айверкс залишив студію та заснував власну анімаційну компанію. За свою 20-відсоткову частку в студії Діснея він отримав 3 тисячі доларів.

Однак власна студія Айверкса не змогла досягти такого ж успіху. У 1940 році вона збанкрутувала, після чого аніматор знову почав працювати на Діснея. Айверкс уже не повернувся до ролі партнера й багато років працював у компанії на різних технічних посадах.

Тим часом Міккі Маус продовжував набирати популярність. Персонаж з'явився на сувенірній продукції, у фільмах, коміксах і телевізійних шоу.