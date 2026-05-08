Иногда самые важные изобретения появляются там, где их меньше всего ожидают. Именно так произошла история Мэри Андерсон, чья идея сначала была проигнорирована, но впоследствии изменила мир автомобилей навсегда. 24 Канал рассказывает самые интересные детали об истории этой женщины.

Кто такая Мэри Андерсон?

Мэри Андерсон была американской изобретательницей, которая вошла в историю как автор первой конструкции устройства для очистки лобового стекла автомобиля. Она родилась в 1866 году в штате Алабама и рано потеряла отца, после чего воспитывалась матерью вместе с сестрой.

Во взрослой жизни Андерсон занималась различными делами, в частности работала в недвижимости и даже управляла ранчо в Калифорнии. Несмотря на отсутствие технического образования, она смогла создать изобретение, которое впоследствии стало стандартом для всех автомобилей в мире.

Мэри Андерсон / фото Interesting Engineering

Как родилась идея стеклоочистителя?

Толчком к созданию изобретения стала обычная поездка на трамвае в Нью-Йорке в начале 1900-х годов. Во время снегопада Мэри заметила, как водитель постоянно вынужден останавливать транспорт, выходить наружу или высовываться из окна, чтобы очистить стекло от снега и воды. Это было неудобно, опасно и замедляло движение транспорта.

Именно тогда она задумалась об устройстве, которое позволило бы очищать стекла изнутри, без необходимости выходить наружу. Вернувшись домой, она начала работать над идеей и постепенно создала концепцию механической очистки стекла, которое можно было бы контролировать вручную.

Как работало ее изобретение?

В 1903 году Мэри Андерсон получила патент на свое устройство, которое назвали "оконным очистителем". Конструкция состояла из рычага, который находился внутри транспортного средства, и резинового лезвия с внешней стороны стекла. Когда водитель двигал рычаг, лезвие начинало двигаться вперед и назад, очищая поверхность стекла от дождя, снега или грязи.

Схема устройства Мэри / фото Comsol

Также в конструкции был предусмотрен механизм давления, который позволял лезвию плотно прилегать к стеклу даже во время движения транспортного средства. Это позволяло поддерживать видимость без необходимости остановок и ручной очистки.

Почему изобретение не получило успеха сразу?

Несмотря на полученный патент, изобретение Мэри Андерсон не заинтересовало производителей автомобильной техники. В то время автомобили были еще редкостью и не считались массовым видом транспорта, поэтому бизнес не видел коммерческой выгоды в ее идее. Некоторые компании также считали, что подвижное лезвие на стекле может отвлекать водителя и даже затруднять управление.

Из-за этого Андерсон не смогла найти инвесторов или производителей, которые бы согласились внедрить ее разработку в серийное производство. Со временем она прекратила попытки продвижения изобретения, и патент утратил силу.

Что произошло после окончания патента?

После завершения действия патента в 1920 году автомобильная индустрия уже начала стремительно развиваться, и потребность в стеклоочистителях резко возросла. В 1922 году компания Cadillac первой начала устанавливать стеклоочистители как стандартную часть автомобиля.

После этого другие производители быстро переняли эту технологию, и она стала обязательным элементом всех транспортных средств с лобовым стеклом. Таким образом, идея Мэри Андерсон фактически стала основой современной автомобильной безопасности, хотя она сама не получила от этого финансовой выгоды.

Мэри Андерсон умерла в 1953 году, так и не получив признания при жизни. Однако ее вклад в развитие автомобильных технологий впоследствии был официально признан. В 2011 году ее внесли в Национальный зал славы изобретателей США.

Для написания материала использовались тексты из Lemelsom.mit, National Inventors Hall of Fame и Npr.

