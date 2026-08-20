На тот момент Леблану было всего 23 года, а до его мировой популярности оставалось еще несколько лет. О том, в рекламе какого известного бренда можно увидеть молодого Метта Леблана задолго до его культовой роли в сериале "Друзья", рассказывает 24 Канал.

В какой рекламе снялся Леблан до "Друзей"

Мало кто знает, но Мэтт Леблан уже появлялся на экранах задолго до премьеры "Друзей". Заметить актера можно в рекламе Coca-Cola, вышедшей в 1990 году.

В ролике Леблан играет молодого мужчину, который ждет автобус в жаркий день. Увидев огромную бутылку Coca-Cola на рекламном щите, он буквально достает ее с билборда и выпивает напиток, чтобы освежиться.

Мэтт Леблан снялся в рекламе Coca-Cola: смотрите видео

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

На момент съемок Леблан еще не был известной звездой. Однако впоследствии он получил роль Джои Триббиани в сериале "Друзья", которая принесла ему мировую популярность.

Поэтому сегодня старое рекламное видео интересно не только как пример рекламы Coca-Cola начала 1990-х, но и как возможность увидеть молодого Мэтта Леблана еще до того, как он стал одним из самых известных телевизионных актеров.