На той момент Леблану було лише 23 роки, а до його світової популярності залишалося ще кілька років. Про те, у рекламі якого відомого бренду можна побачити молодого Метта Леблана задовго до його культової ролі у серіалі "Друзі" – розповідає 24 Канал.

У якій рекламі знявся Леблан до "Друзів"

Мало хто знає, але Метт Леблан уже з'являвся на екранах задовго до прем'єри "Друзів". Помітити актора можна у рекламі Coca-Cola, яка вийшла у 1990 році.

У відео Леблан грає молодого чоловіка, який чекає на автобус у спекотний день. Побачивши величезну пляшку Coca-Cola на рекламному щиті, він буквально дістає її з білборда та випиває напій, аби освіжитися.

Метт Леблан знявся у рекламі Coca-Cola: дивіться відео

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На момент зйомок Леблан ще не був відомою зіркою. Однак згодом він отримав роль Джої Тріббіані у "Друзях", яка принесла йому світову популярність.

Тож сьогодні старе рекламне відео цікаве не лише як приклад реклами Coca-Cola початку 1990-х, а й як можливість побачити молодого Метта Леблана ще до того, як він став одним із найвідоміших телевізійних акторів.