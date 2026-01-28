О том, как "нигилистический пингвин" стал популярным в сети, рассказывает Forbes.

Что известно о "нигилистическом пингвине"?

В начале 2026 года в TikTok стремительно распространился фрагмент документального фильма Вернера Герцога "Встречи на краю света" 2007 года, в котором показано трагическую судьбу необычного пингвина.

Лента посвящена жизни жителей Антарктиды и фиксирует момент безумия в колонии пингвинов Адели, которые выживают в суровых условиях ледяной пустыни.

В один момент одинокий пингвин покидает места размножения и кормления своей стаи и направляется к ледяным горам вдали.

Причины такого поведения остаются непонятными, и в контексте фильма складывается впечатление, что птице просто кажется.

Закадровым голосом Герцог отмечает, что любая попытка человека спасти пингвина была бы напрасной и только отсрочила бы его роковое путешествие.

Эта странная и одновременно трогательная сцена уже давно была популярной в сети, однако в январе этого года она неожиданно снова стала вирусной, но уже в TikTok.

Как пользователи используют этот фрагмент фильма?

Пользователи TikTok соединили видео с драматическим звучанием церковного органа, который выполняет популярную евроденс-композицию Джиджи Д'Агостино "L'Amour Toujours".

Некоторые пользователи TikTok также публикуют собственные видео с путешествиями, заявляя, что их вдохновил "нигилистический пингвин", и сопровождали видео вариациями подписи "Будь тем пингвином".

Что люди увидели в "нигилистическом пингвине"?

Как отмечает издание The Sun, пингвин стал олицетворением экзистенциального выгорания, "тихого освобождения" и стремления убежать от общественного давления без объяснений и плана.

Несмотря на то, что сам Герцог назвал эту сцену "маршем смерти", пользователи сети придали ей философское значение. Пингвина антропоморфизировали – наделили человеческими чертами – и начали воспринимать как образ сознательного нигилизма.

Если говорить простыми словами, нигилизм – это философское убеждение, согласно которому жизнь лишена смысла и цели.

Миллионы людей распространяли мем о "нигилистическом пингвине" с подписями вроде: "Когда ты все закончил", "Я ухожу", "Какой смысл?", "Он знает что-то, чего мы не знаем".

Почему пингвин решил уйти из колонии?

Как сообщает The Sunday Guardian, по мнению исследователей, такое поведение не является типичным для морских птиц, однако и не является уникальным явлением.

Эксперты называют несколько возможных причин такого поступка:

дезориентация – пингвины полагаются на сигналы окружающей среды, которые порой могут давать сбой;

неврологические нарушения и болезни – проблемы со здоровьем способны спровоцировать одинокие путешествия;

стресс и спутанность в период размножения – изменения привычного ритма жизни могут толкать на неожиданные поступки;

ошибка – животные не всегда принимают решения, способствующие выживанию.

Заметим, что сам Герцог предположил, что пингвин не смог пережить это путешествие. В то же время, несмотря на распространенные предположения о его гибели, окончательная судьба птицы так и осталась неизвестной.

