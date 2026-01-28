О том, как "нигилистический пингвин" стал популярным в сети, рассказывает Forbes.
Что известно о "нигилистическом пингвине"?
В начале 2026 года в TikTok стремительно распространился фрагмент документального фильма Вернера Герцога "Встречи на краю света" 2007 года, в котором показано трагическую судьбу необычного пингвина.
Лента посвящена жизни жителей Антарктиды и фиксирует момент безумия в колонии пингвинов Адели, которые выживают в суровых условиях ледяной пустыни.
"Нигилистический пингвин" стал звездой в TikTok: смотрите видео
В один момент одинокий пингвин покидает места размножения и кормления своей стаи и направляется к ледяным горам вдали.
Причины такого поведения остаются непонятными, и в контексте фильма складывается впечатление, что птице просто кажется.
Закадровым голосом Герцог отмечает, что любая попытка человека спасти пингвина была бы напрасной и только отсрочила бы его роковое путешествие.
Эта странная и одновременно трогательная сцена уже давно была популярной в сети, однако в январе этого года она неожиданно снова стала вирусной, но уже в TikTok.
Как пользователи используют этот фрагмент фильма?
Пользователи TikTok соединили видео с драматическим звучанием церковного органа, который выполняет популярную евроденс-композицию Джиджи Д'Агостино "L'Amour Toujours".
Фрагмент с "нигилистическим пингвином" собирает миллионы просмотров в TikTok: смотрите видео
Некоторые пользователи TikTok также публикуют собственные видео с путешествиями, заявляя, что их вдохновил "нигилистический пингвин", и сопровождали видео вариациями подписи "Будь тем пингвином".
Что люди увидели в "нигилистическом пингвине"?
Как отмечает издание The Sun, пингвин стал олицетворением экзистенциального выгорания, "тихого освобождения" и стремления убежать от общественного давления без объяснений и плана.
Несмотря на то, что сам Герцог назвал эту сцену "маршем смерти", пользователи сети придали ей философское значение. Пингвина антропоморфизировали – наделили человеческими чертами – и начали воспринимать как образ сознательного нигилизма.
Если говорить простыми словами, нигилизм – это философское убеждение, согласно которому жизнь лишена смысла и цели.
Многие пользователи призывают "стать тем пингвином": смотрите видео
Миллионы людей распространяли мем о "нигилистическом пингвине" с подписями вроде: "Когда ты все закончил", "Я ухожу", "Какой смысл?", "Он знает что-то, чего мы не знаем".
Почему пингвин решил уйти из колонии?
Как сообщает The Sunday Guardian, по мнению исследователей, такое поведение не является типичным для морских птиц, однако и не является уникальным явлением.
Эксперты называют несколько возможных причин такого поступка:
- дезориентация – пингвины полагаются на сигналы окружающей среды, которые порой могут давать сбой;
- неврологические нарушения и болезни – проблемы со здоровьем способны спровоцировать одинокие путешествия;
- стресс и спутанность в период размножения – изменения привычного ритма жизни могут толкать на неожиданные поступки;
- ошибка – животные не всегда принимают решения, способствующие выживанию.
Заметим, что сам Герцог предположил, что пингвин не смог пережить это путешествие. В то же время, несмотря на распространенные предположения о его гибели, окончательная судьба птицы так и осталась неизвестной.
Как Белый дом использовал "нигилистического пингвина"?
На фоне вирусной популярности видео с "нигилистическим пингвином" в субботу, 24 января, в соцсетях Белого дома появилось сгенерированное ИИ изображение. На нем можно увидеть президента США Дональда Трампа с пингвином, которые направляются к горам с флагом Гренландии.
Публикацию сопровождала подпись "Примите пингвина". В то же время многие в комментариях обратили внимание на то, что пингвины не живут в Гренландии, а только в южном полушарии, в частности в Антарктиде.
Важно также отметить, что сообщение было сделано также на фоне многочисленных заявлений Дональда Трампа о стратегической важности Гренландии для США.