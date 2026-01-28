Про те, як "нігілістичний пінгвін" став популярним у мережі, розповідає Forbes.

Що відомо про "нігілістичного пінгвіна"?

На початку 2026 року в TikTok стрімко поширився фрагмент документального фільму Вернера Герцога "Зустрічі на краю світу" 2007 року, у якому показано трагічну долю незвичного пінгвіна.

Стрічка присвячена життю мешканців Антарктиди та фіксує момент божевілля в колонії пінгвінів Аделі, які виживають у суворих умовах крижаної пустелі.

"Нігілістичний пінгвін" став зіркою у TikTok: дивіться відео

В один момент самотній пінгвін залишає місця розмноження й годування своєї зграї та прямує до крижаних гір вдалині.

Причини такої поведінки залишаються незрозумілими, і в контексті фільму складається враження, що птах просто здається.

Закадровим голосом Герцог зазначає, що будь-яка спроба людини врятувати пінгвіна була б марною й лише відтермінувала б його фатальну мандрівку.

Ця дивна й водночас зворушлива сцена вже давно була популярною у мережі, однак у січні цього року вона несподівано знову стала вірусною, але уже в TikTok.

Як користувачі використовують цей фрагмент фільму?

Користувачі TikTok поєднали відео з драматичним звучанням церковного органа, який виконує популярну євроденс-композицію Джиджі Д'Агостіно "L'Amour Toujours".

Фрагмент з "нігілістичним пінгвіном" збирає мільйони переглядів у TikTok: дивіться відео

Деякі користувачі TikTok також публікують власні відео з мандрівками, заявляючи, що їх надихнув "нігілістичний пінгвін", і супроводжували відео варіаціями підпису "Будь тим пінгвіном".

Що люди побачили у "нігілістичному пінгвіні"?

Як зазначає видання The Sun, пінгвін став уособленням екзистенційного вигорання, "тихого звільнення" та прагнення втекти від суспільного тиску без пояснень і плану.

Попри те, що сам Герцог назвав цю сцену "маршем смерті", користувачі мережі надали їй філософського значення. Пінгвіна антропоморфізували – наділили людськими рисами – і почали сприймати як образ свідомого нігілізму.

Якщо говорити простими словами, нігілізм – це філософське переконання, згідно з яким життя позбавлене сенсу й мети.

Чимало користувачів закликають "стати тим пінгвіном": дивіться відео

Мільйони людей поширювали мем про "нігілістичного пінгвіна" з підписами на кшталт: "Коли ти все закінчив", "Я йду", "Який сенс?", "Він знає щось, чого ми не знаємо".

Чому пінгвін вирішив піти з колонії?

Як повідомляє The Sunday Guardian, на думку дослідників, така поведінка не є типовою для морських птахів, однак і не є унікальним явищем.

Експерти називають кілька можливих причин такого вчинку:

дезорієнтація – пінгвіни покладаються на сигнали навколишнього середовища, які часом можуть давати збій;

неврологічні порушення та хвороби – проблеми зі здоров'ям здатні спровокувати самотні мандри;

стрес і сплутаність в період розмноження – зміни звичного ритму життя можуть штовхати на несподівані вчинки;

помилка – тварини не завжди приймають рішення, що сприяють виживанню.

Зауважимо, що сам Герцог припустив, що пінгвін не зміг пережити цю подорож. Водночас, попри поширені припущення про його загибель, остаточна доля птаха так і залишилася невідомою.

