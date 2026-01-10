Гуцулов постоянно изображают на картинах с маленьким топором, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб "Характерник". Оказывается, что это не просто аксессуар к образу, а важная вещь, которая имеет давнюю историю.

Почему гуцулы носили с собой топорик?

Автор канала рассказал в своем видеоролике, что на Верховине установили рекорд наибольшего количества барток на одной локации. Бартка – это традиционный гуцульский топорик, который сочетает топор и палку.

В Карпатах ее применяли для работы с деревом, для различных хозяйственных дел и как средство защиты во время переходов через леса и горы. Длинная ручка служила опорой во время ходьбы по крутым склонам.

Для опрышков, в частности для Олексы Довбуша, бартка была оружием. Ею пользовались в бою, а металлическое лезвие давало преимущество во время внезапных столкновений в горной местности. Именно тогда бартка стала одним из символов опришкивского движения, которые боролись против господ, которые угнетали крестьян в Карпатах.

Бартка до сих пор является очень важной для гуцулов. Они ее носят с собой во время колядований. Так, во время рождественского действа зафиксировали 188 барток в одной местности, установив рекорд.

Почему гуцулы всегда носили топорик: смотрите видео

Какое название раньше имели Карпаты?

Название "Карпаты" впервые упоминается в 5 веке до нашей эры у Геродота. Карпаты раньше имели десятки других названий. В разных источниках Карпаты называют Кавказские горы, Русские горы, Венгерские горы, Сармацкие горы, Кавкаланд, Саноцкие горы, Трохал, Монтес Нивиум, Бастарнские Альпы, Санокирберге, Бергесана, Карпад, Монтес Карматчи, Карпатус, Карпиани, Бескиды, Бещады и Тофтри. Только в XIX веке весь горный массив окончательно получил нынешнее название.

