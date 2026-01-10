Гуцулів постійно зображують на картинах з маленькою сокирою, пише 24 Канал з посиланням на ютуб "Характерник". Виявляється, що це не просто аксесуар до образу, а важлива річ, яка має давню історію.

Чому гуцули носили з собою топірець?

Автор каналу розповів у своєму відеоролику, що на Верховині встановили рекорд найбільшої кількості барток на одній локації. Бартка – це традиційний гуцульський топірець, який поєднує сокиру та палицю.

У Карпатах її застосовували для роботи з деревом, для різних господарських справ і як засіб захисту під час переходів через ліси та гори. Довга ручка слугувала опорою під час ходьби по крутих схилах.

Для опришків, зокрема для Олекси Довбуша, бартка була зброєю. Нею користувалися в бою, а металеве лезо давало перевагу під час раптових сутичок у гірській місцевості. Саме тоді бартка стала одним із символів опришківського руху, які боролися проти панів, які гнобили селян у Карпатах.

Бартка й досі є дуже важливою для гуцулів. Вони її носять з собою під час колядувань. Так, під час різдвяного дійства зафіксували 188 барток в одній місцевості, встановивши рекорд.

Чому гуцули завжди носили топірець: дивіться відео

Яку назву раніше мали Карпати?

Назва "Карпати" вперше згадується в 5 столітті до нашої ери у Геродота. Карпати раніше мали десятки інших назв. В різних джерелах Карпати називають Кавказські гори, Руські гори, Угорські гори, Сармацькі гори, Кавкаланд, Саноцькі гори, Трохал, Монтес Нівіум, Бастарнські Альпи, Санокірберге, Бергесана, Карпад, Монтес Карматчі, Карпатус, Карпіані, Бескиди, Бещади та Тофтри. Лише у XIX столітті весь гірський масив остаточно отримав нинішню назву.

