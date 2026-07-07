И эта традиция зародилась весьма оригинально и надолго укоренилась в японской культуре, как сообщает BBC.

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Ежегодно около 3,6 миллиона японских семей заказывают рождественские наборы в сетях быстрого питания. Спрос настолько велик, что люди бронируют их за несколько недель до праздника, а у ресторанов выстраиваются длинные очереди.

Как все началось?

Эта необычная традиция зародилась благодаря одной маркетинговой идее. В 1970 году руководитель первого ресторана KFC в Японии Такеши Окавара услышал, как иностранцы жаловались, что не могут найти индейку для рождественского ужина.

Тогда он предложил заменить ее жареной курицей. Через несколько лет компания запустила кампанию "Kentucky for Christmas", которая стала настоящим хитом.

Для страны, где Рождество не было традиционным семейным праздником, KFC фактически создал новый праздничный ритуал.

Японский рождественский набор от KFC / Japan KFC

Теперь Рождество без курицы не представляют

Сегодня рождественские наборы KFC продаются только по предварительному заказу. В них входит не только курица, но и салаты, торт и праздничные закуски.

По данным компании, рождественский сезон приносит примерно треть годовой выручки KFC в Японии.

Для многих японцев это уже давно больше, чем просто фаст-фуд. Дети растут с убеждением, что ведерко с курицей – такая же неотъемлемая часть Рождества, как елка или подарки.