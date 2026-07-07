І народилася ця традиція дуже оригінально та надовго засіла в японській культурі, читаємо на BBC.

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Щороку близько 3,6 мільйона японських родин замовляють різдвяні набори від мережі швидкого харчування. Попит настільки великий, що люди бронюють їх за кілька тижнів до свята, а біля ресторанів вишикуються довгі черги.

Як усе почалося?

Ця незвична традиція народилася завдяки одній маркетинговій ідеї. У 1970 році керівник першого ресторану KFC в Японії Такеші Окавара почув, як іноземці скаржилися, що не можуть знайти індичку для різдвяної вечері.

Тоді він запропонував замінити її смаженою куркою. Через кілька років компанія запустила кампанію "Kentucky for Christmas", яка стала справжнім хітом.

Для країни, де Різдво не було традиційним сімейним святом, KFC фактично створив новий святковий ритуал.

Японський різвяний набір із KFC / Japan KFC

Тепер без курки Різдва не уявляють

Сьогодні різдвяні набори KFC продають лише за попереднім замовленням. До них входить не лише курка, а й салати, торт і святкові закуски.

За даними компанії, різдвяний сезон приносить приблизно третину річного виторгу KFC у Японії.

Для багатьох японців це вже давно більше, ніж просто фастфуд. Діти виростають із переконанням, що відерце курки – така ж невіддільна частина Різдва, як ялинка чи подарунки.