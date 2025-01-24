Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @fifotok5 в TikTok.

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Чем интересна работа на нефтяной платформе

Нефтяник поделился деталями вакансии на морской стационарной нефтебуровой платформе, работа на которой доступна для жителей Австралии.

По его словам, уровень зарплаты и условия труда компенсируют недостатки, такие как жизнь на большом расстоянии от семьи и сверхтяжелые рабочие условия. График предусматривает две недели работы в море, после чего столько же времени длится перерыв.

Заработная плата на буровой платформе составляет 18 500 долларов в месяц, отметил автор видео, который работает крановщиком. В видео он показал процесс прибытия работников на работу – их доставляют лодками или вертолетами.

Как выглядит работа на нефтяной платформе: смотрите видео

На видео видно, как группа новых работников стоит на небольшой платформе, держась друг за друга, пока их поднимают на высоту нескольких десятков метров над водой.

Далее в видео проводится короткая экскурсия важнейшими локациями. Пользователи могут увидеть жилые помещения, столовую, тренажерный зал, бильярдную и игровую комнату.

Нефтяник отметил, что вся еда и напитки на платформе бесплатные. В кадре также появляются полки, заставленные бутылками воды и пивом, а также подносы со стейками, королевскими креветками и пиццей.

Нефтяная платформа / Фото Unsplash

Крановщик также показал свое рабочее место – стрелу крана. Он заметил, что иногда дует слишком сильный ветер и тогда путь к кабине становится опасным. В то же время к платформе часто приближаются дельфины и акулы: можно бросить им что-то съедобное и наблюдать, как они едят.

Это действительно весело. Это другая среда, и мы возвращаемся домой на вертолете через несколько недель. Это отличная оплата, бесплатное проживание и бесплатное питание,

– рассказал автор видео.

Его рассказ о преимуществах работы на буровой платформе собрал сотни тысяч просмотров. Пользователи интересовались, какое образование нужно иметь для такой работы, а также делились информацией о зарплатах на аналогичных должностях, например, в Канаде. Некоторые даже признался, что готов оставить все и лететь в Австралию ради бесплатного спортзала и питания.