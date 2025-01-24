Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @fifotok5 у TikTok.

Дивіться також На кому вчаться молоді стоматологи: розкриваємо всі секрети

Чим цікава робота на нафтовій платформі

Нафтовик поділився деталями вакансії на морській стаціонарній нафтобуровій платформі, робота на якій доступна для мешканців Австралії.

За його словами, рівень зарплати та умови праці компенсують недоліки, такі як життя на великій відстані від сім'ї та надважкі робочі умови. Графік передбачає два тижні роботи в морі, після чого стільки ж часу триває перерва.

Заробітна плата на буровій платформі становить 18 500 доларів на місяць, зазначив автор відео, який працює кранівником. У відео він показав процес прибуття працівників на роботу – їх доставляють човнами або гелікоптерами.

Як виглядає робота на нафтовій платформі: дивіться відео

На відео видно, як група нових працівників стоїть на невеликій платформі, тримаючись одне за одного, поки їх підіймають на висоту кількох десятків метрів над водою.

Далі у відео проводиться коротка екскурсія найважливішими локаціями. Користувачі можуть побачити житлові приміщення, їдальню, тренажерний зал, більярдну та ігрову кімнату.

Нафтовик зазначив, що вся їжа та напої на платформі безплатні. У кадрі також з'являються полиці, заставлені пляшками води та пивом, а також таці зі стейками, королівськими креветками та піцою.

Нафтова платформа / Фото Unsplash

Кранівник також показав своє робоче місце – стрілу крана. Він зауважив, що інколи дує надто сильний вітер і тоді шлях до кабіни стає небезпечним. Водночас до платформи часто наближаються дельфіни та акули: можна кинути їм щось їстівне та спостерігати, як вони їдять.

Це справді весело. Це інше середовище, і ми повертаємося додому гелікоптером через кілька тижнів. Це чудова оплата, безплатне проживання та безплатне харчування,

– розповів автор відео.

Його розповідь про переваги роботи на буровій платформі зібрала сотні тисяч переглядів. Користувачі цікавилися, яку освіту потрібно мати для такої роботи, а також ділилися інформацією про зарплати на аналогічних посадах, наприклад, у Канаді. Дехто навіть зізнався, що готовий залишити все і летіти до Австралії заради безоплатного спортзалу та харчування.