Один из таких сложил свои полномочия в возрасте 90 лет 24 июня 1973 года. Его рекорд был побит в 2017 году. О самых старых президентах в истории человечества рассказывает 24 Канал.

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Самые старые президенты в мировой истории

24 июня 52 года назад в отставку подал президент Ирландии Эймон де Валера, которому на тот момент уже было 90 лет. Сначала в течение 22 лет с перерывами он трижды занимал пост премьер-министра. Суммарно он возглавлял правительство 16 лет.

В 1959 году его избрали президентом страны и он возглавлял государство в течение 24 лет. Эймон де Валера вошел в историю как борец за свободу и независимость Ирландии от Великобритании, однако свою порцию критики получил за позицию во Второй мировой войне. В то время официальный Дублин придерживался нейтралитета, однако после самоубийства Адольфа Гитлера он посетил немецкое представительство и выразил свои соболезнования по этому поводу. В ответ на это на 3 года США лишили Ирландию кредитования.

Через 2 года после отставки он умер в возрасте 92 лет. Однако Эймон де Валера все же сейчас не является самым старым президентом в истории. В 2017 году в результате переворота лишен власти президент Зимбабве Роберт Мугабе, который был главой государства, а фактически диктатором в течение 30 лет, а до того – 7 лет главой правительства. На момент отстранения ему было 93 года. Он также умер через 2 года после отставки с должности. Интересно, что если бы не переворот, то он бы был диктатором до своей смерти.



Роберт Мугабе / Фото mining-technology.com

Стоит отметить, что королева Великобритании Елизавета II, которая умерла в возрасте 96 лет, не была президентом, а монархом. В форме конституционной монархии в Великобритании фактическим главой государства является премьер-министр. Монарх же имеет скорее церемониальные обязанности, однако пользуется уважением и авторитетом.