Один із таких склав свої повноваження у віці 90 років 24 червня 1973 року. Його рекорд було побито у 2017 році. Про найстаріших президентів в історії людства розповідає 24 Канал.

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Найстаріші президенти у світовій історії

24 червня 52 роки тому у відставку подав президент Ірландії Еймон де Валера, якому на той момент уже було 90 років. Спершу протягом 22 років з перервами він тричі обіймав пост прем'єр-міністр. Сумарно він очолював уряд 16 років.

У 1959 році його обрали президентом країни й він очолював державу протягом 24 років. Еймон де Валера увійшов в історію як борець за свободу та незалежність Ірландії від Великої Британії, проте свою порцію критики отримав за позицію у Другій світовій війні. У той час офіційний Дублін дотримувався нейтралітету, проте після самогубства Адольфа Гітлера він відвідав німецьке представництво та висловив свої співчуття з цього приводу. У відповідь на це на 3 роки США позбавили Ірландію кредитування.

Через 2 роки після відставки він помер у віці 92 роки. Проте Еймон де Валера все ж зараз не є найстарішим президентом в історії. У 2017 році у результаті перевороту позбавлено влади президента Зімбабве Роберт Мугабе, котрий був главою держави, а фактично диктатором протягом 30 років, а до того – 7 років головою уряду. На момент відсторонення йому було 93 роки. Він також помер через 2 роки після відставки з посади. Цікаво, що якби не переворот, то він би був диктатором до своєї смерті.



Роберт Мугабе / Фото mining-technology.com

Варто відзначити, що королева Великої Британії Єлизавета ІІ, котра померла у віці 96 років, не була президенткою, а монархом. У формі конституційної монархії у Великій Британії фактичним головою держави є прем'єр-міністр. Монарх же має радше церемоніальні обов'язки, проте користується повагою та авторитетом.