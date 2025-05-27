К 30-летию независимости Украины в Винницкой области создали самый большой герб. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Смотрите также Подземная река Львова: как Полтва из гордости города превратилась в канализацию

Это рекорд

Это событие вошло в Книгу рекордов Украины. Герб высеяли из горчицы возле села Серединка.

Это самый большой трезубец, создан на поле. Интересно, что само поле пшеничное. Размеры действительно впечатляют: 572 метра в ширину и 1140 – в длину. Горчицу посеяли точечным методом там, где ранее смолотили пшеницу.

Таким образом жители села в Винницкой области поздравили Украину с годовщиной независимости. рекорд установили в 2021 году.



В Винницкой области установили рекорд / Фото Общественного

В сентябре горчица зацвела, поэтому гер был желтого цвета и прекрасно просматривался на самом поле.

Ранее рассказывали, что в трактате византийского императора Константина VII Багрянородного Киев упоминается под названием, которую историки не могут разгадать. Это название больше не зафиксировано ни в одном другом источнике, и его происхождение до сих пор остается загадкой для ученых.