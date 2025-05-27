До 30-річчя незалежності України на Вінниччині створили найбільший герб. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Це рекорд

Ця подія увійшла до Книги рекордів України. Герб висіяли із гірчиці біля села Серединка.

Це найбільший тризуб, створений на полі. Цікаво, що саме поле пшеничне. Розміри дійсно вражають: 572 метри у ширину та 1140 – у довжину. Гірчицю посіяли точковим методом там, де раніше змолотили пшеницю.

У такий спосіб жителі села на Вінниччині привітали Україну із річницею незалежності. рекорд встановили у 2021 році.



На Вінниччині встановили рекорд / Фото Суспільного

У вересні гірчиця зацвіла, тому гер був жовтого кольору та чудово проглядався на самому полі.

Раніше розповідали, що у трактаті візантійського імператора Костянтина VII Багрянородного Київ згадується під назвою, яку історики не можуть розгадати. Цю назву більше не зафіксовано в жодному іншому джерелі, і її походження досі залишається загадкою для науковців.