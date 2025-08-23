Сергей Жадан – чрезвычайно многогранная личность. Например, во время Оранжевой революции он был комендантом палаточного городка в Харькове, пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Первая книга – случайная

Свой первый сборник "Цитатник" он издал совершенно случайно и не ожидал никакой популярности. "Цитатник" должен был стать неким самиздатом для друзей, однако тираж быстро разошелся и среди тех, кто не знал поэта лично.

Выступал о "ХНР" и аресте в Беларуси

Во время беспорядков в Харькове в 2014 году он организовал акции против провозглашения псевдореспублики. Из-за этого у него был конфликт с пророссийскими активистами. Он даже получил побои. В 2017 году его арестовали в Беларуси из-за позиции: поэт активно поддерживал Украину в войне.



Жадан никогда не скрывал проукраинской позиции / Фото из фейсбука

Что известно о женщинах Жадана?

Не секрет, что он пользуется большой популярностью. Сергей Жадан дважды был женат. Первая жена - литературовед и преподаватель (имя он редко упоминает). Вторая жена - Ирина Кунафина, театральный режиссер. Они некоторое время жили вместе в Харькове. Также не так давно он оказался в центре скандала из-за романа с певицей Кристиной Соловий.

Пара привлекла значительное внимание, однако впоследствии разошлась.

Жадан время от времени перечитывает Библию

Хотя он далек от пафосной религиозности, в его текстах много аллюзий на Священное Писание. Он говорит, что Библию перечитывает время от времени, потому что это "книга, которая объясняет человека".

