Сергій Жадан – надзвичайно багатогранна особистість. Наприклад, під час Помаранчевої революції він був комендантом наметового містечка у Харкові, пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Перша книга – випадкова

Свою першу збірку "Цитатник" він видав цілком випадково та не очікував ніякої популярності. "Цитатник" мав стати таким собі самвидавом для друзів, однак наклад швидко розійшовся і серед тих, хто не знав поета особисто.

Виступав про "ХНР" та арешт у Білорусі

Під час заворушень у Харкові у 2014 році він організував акції проти проголошення псевдореспубліки. Через це у нього був конфлікт із проросійськими активістами. Він навіть отримав побої. У 2017 році його арештували у Білорусі через позицію: поет активно підтримував Україну у війні.



Жадан ніколи не приховував проукраїнської позиції / Фото з фейсбуку

Що відомо про жінок Жадана?

Не секрет, що він користується неабиякою популярністю. Сергій Жадан двічі був одружений. Перша дружина — літературознавиця і викладачка (ім’я він рідко згадує). Друга дружина — Ірина Кунафіна, театральна режисерка. Вони певний час жили разом у Харкові. Також не так давно він опинився у центрі скандалу через роман із співачкою Христиною Соловій.

Пара привернула значну увагу, проте згодом розійшлась.

Жадан час від часу перечитує Біблію

Хоч він далекий від пафосної релігійності, у його текстах багато алюзій на Святе Письмо. Він каже, що Біблію перечитує час від часу, бо це "книга, яка пояснює людину".

