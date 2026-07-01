Почему есть только Новая Зеландия и сколько всего континентов на Земле – рассказывает учитель географии Андрей Уткин в своем Threads.

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Почему Зеландию называют еще одним континентом

На самом деле название "Зеландия" происходит от названия провинции в Нидерландах, что означает "морская земля". В ее честь голландские мореплаватели назвали острова Новой Зеландии.

Но сегодня мы поговорим о другой Зеландии. Такой большой, что ее можно считать континентом. Проблема лишь в том, что 95% этого континента скрыто под водами Тихого океана. Да, под волнами скрывается целый кусок мира, о котором большинство людей даже не слышало,

– написал учитель географии.

На самом деле Зеландия – это огромный массив континентальной коры площадью около 5 миллионов квадратных километров.

По словам географа, примерно 80 миллионов лет назад этот массив отделился от древнего суперконтинента Гондваны. Впоследствии земная кора начала растягиваться, становилась тоньше и постепенно опускалась ниже уровня океана. И над водой остались лишь самые высокие участки, в частности Новая Зеландия.

На протяжении многих лет ученые спорили, можно ли считать Новую Зеландию отдельным континентом. Ведь для этого нужно было доказать, что она имеет собственную континентальную кору, четкие геологические границы и отличается от океанического дна.

И доказательства нашлись. Под водой обнаружили граниты, осадочные породы и другие структуры, характерные именно для континентов. А современные исследования позволили составить некоторую геологическую карту этого скрытого мира,

– подытожил Уткин.

И несмотря на это, до сих пор однозначного ответа на вопрос, сколько континентов на Земле, нет. На данный момент наиболее распространенными являются системы из 6 или 7 континентов.