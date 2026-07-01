Чому є лише Нова Зеландія і скільки всього континентів на Землі — розповідає вчитель географії Андрій Уткін у своєму Threads.

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Чому Зеландію називають ще одним континентом

Насправді назва "Зеландія" походить від назви провінції в Нідерландах, що означає "морська земля". На її честь голландські мореплавці назвали острови Нової Зеландії.

Але сьогодні ми поговоримо про іншу Зеландію. Таку велику, що її можна вважати континентом. Проблема лише в тому, що 95% цього континенту приховані під водами Тихого океану. Так, під хвилями ховається цілий шматок світу, про який більшість людей навіть не чула,

– написав вчитель географії.

Насправді ж Зеландія – це величезний масив континентальної кори площею близько 5 мільйонів квадратних кілометрів.

За словами географа, приблизно 80 мільйонів років тому цей масив відокремився від давнього суперконтиненту Гондвани. Згодом земна кора почала розтягуватися, ставала тоншою й поступово опускалася нижче рівня океану. І над водою залишилися лише найвищі ділянки, зокрема Нова Зеландія.

Протягом багатьох років науковці сперечалися, чи можна вважати Зеландію окремим континентом. Адже для цього потрібно було довести, що вона має власну континентальну кору, чіткі геологічні межі та відрізняється від океанічного дна.

І докази знайшлися. Під водою виявили граніти, осадові породи та інші структури, характерні саме для континентів. А сучасні дослідження дозволили скласти деяку геологічну карту цього прихованого світу,

– підсумував Уткін.

І попри це, досі однозначної відповіді щодо того, скільки є континентів на Землі, немає. Наразі найпоширенішими є системи із 6 або 7 континентів.