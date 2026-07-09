Наиболее известными примерами стали "паляница" и несколько других фраз в русской интерпретации, но и для носителей других языков украинские слова часто произносить непросто. Какие слова чаще всего произносят с ошибками и почему так происходит, 24 Канал объяснила учительница украинского языка Валентина Заец.

После начала полномасштабной войны слово "паляница" стало известным во всем мире. Однако, по словам учительницы, оно далеко не самое сложное.

Наибольшую проблему создает не само слово, а сочетание звуков, которых нет во многих языках. Иностранцы часто говорят "паляница", "паланица" или смягчают согласные там, где этого не нужно,

– пояснила Валентина Заец.

Слова, на которых чаще всего "ломается" язык

По словам учительницы, особенно сложными для иностранцев являются слова:

"Укрзализныця" – длинное слово со скоплением согласных;

– длинное слово со скоплением согласных; пидьижджаты – сразу апостроф, "ї" и двойное "дж";

– сразу апостроф, "ї" и двойное "дж"; дзюрчать – сочетание "дзю" практически отсутствует в большинстве языков;

– сочетание "дзю" практически отсутствует в большинстве языков; дзьоб – сложный мягкий звук "дзь";

– сложный мягкий звук "дзь"; роздзвонить – сочетание "здзв";

– сочетание "здзв"; брынчать – трудно произносить из-за "ньч";

– трудно произносить из-за "ньч"; щебетать – звук "щ" для большинства иностранцев непривычен;

– звук "щ" для большинства иностранцев непривычен; знеструмлення – сложное слово из-за скопления согласных;

сложное слово из-за скопления согласных; надднипрянский – двойные согласные и "ддн";

двойные согласные и "ддн"; збижжя – звукосочетание "жж";

звукосочетание "жж"; пятьсот пятьдесят – настоящий вызов из-за апострофов и повторений;

настоящий вызов из-за апострофов и повторений; шестьсот шестьдесят шесть – скороговорка даже для украинцев.

В украинском языке много скоплений согласных, звуков "дз", "дж", "щ", мягких согласных и апострофа. Для человека, выросшего, например, на английском или испанском языке, это непривычная артикуляция,

– добавила эксперт.

Почему так происходит?

По словам преподавательницы, проблема не в том, что украинский "слишком сложен", а в особенностях речевого аппарата.

Мы с детства привыкаем к определенному набору звуков. Если в родном языке человека нет, например, звука "и" или сочетания "дзь", мозгу и речевому аппарату нужно буквально научиться новому движению,

– пояснила она.

Эксперт советует не заучивать сложные слова по отдельности, а слушать живой украинский язык и повторять за носителями.

Правильное произношение формируется через практику. Если человек регулярно общается на украинском, даже такие слова, как "Укрзализныця" или "дзюрчати", со временем перестают быть проблемой,

– подытожила Валентина.