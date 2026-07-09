Найвідомішими прикладами стала "паляниця" та кілька інших фраз у російській інтерпритації, але і для носіїв інших мов часто українські слова вимовити непросто. Які слова найчастіше вимовляють із помилками і чому так відбувається 24 Каналу пояснила вчителька української мови Валентина Заєць.

Після початку повномасштабної війни слово "паляниця" стало відомим у всьому світі. Однак, за словами вчительки, воно далеко не найскладніше.

Найбільшу проблему створює не саме слово, а поєднання звуків, яких немає в багатьох мовах. Іноземці часто кажуть "паляніца", "паланіця" або пом'якшують приголосні там, де цього не потрібно,

– пояснила Валентина Заєць.

Слова, на яких найчастіше "ламається" язик

За словами вчительки, особливо складними для іноземців є слова:

Укрзалізниця – довге слово зі скупченням приголосних;

– довге слово зі скупченням приголосних; під'їжджати – одразу апостроф, "ї" та подвійне "дж";

– одразу апостроф, "ї" та подвійне "дж"; дзюрчати – поєднання "дзю" майже відсутнє в більшості мов;

– поєднання "дзю" майже відсутнє в більшості мов; дзьоб – складний м'який звук "дзь";

– складний м'який звук "дзь"; роздзвонити – поєднання "здзв";

– поєднання "здзв"; бриньчати – важко вимовити через "ньч";

– важко вимовити через "ньч"; щебетати – звук "щ" для більшості іноземців є незвичним;

– звук "щ" для більшості іноземців є незвичним; знеструмлення – складне через скупчення приголосних;

– складне через скупчення приголосних; наддніпрянський – подвійні приголосні та "ддн";

– подвійні приголосні та "ддн"; збіжжя – звукосполучення "жж";

– звукосполучення "жж"; п'ятсот п'ятдесят – справжній виклик через апострофи та повтори;

– справжній виклик через апострофи та повтори; шістсот шістдесят шість – скоромовка навіть для українців;

– скоромовка навіть для українців; найменшовартісніший – дуже довге слово з великою кількістю приголосних.

Українська мова має багато скупчень приголосних, звуки "дз", "дж", "щ", м'які приголосні та апостроф. Для людини, яка виросла, наприклад, із англійською чи іспанською мовою, це незвична артикуляція,

– додала експертка.

Чому так відбувається?

За словами викладачки, проблема не в тому, що українська "надто складна", а в особливостях мовного апарату.

Ми з дитинства звикаємо до певного набору звуків. Якщо в рідній мові людини немає, наприклад, звука "и" або поєднання "дзь", мозку й мовленнєвому апарату потрібно буквально навчитися нового руху,

– пояснила вона.

Експертка радить не заучувати складні слова окремо, а слухати живу українську мову та повторювати за носіями.

Правильна вимова формується через практику. Якщо людина регулярно спілкується українською, навіть такі слова, як "Укрзалізниця" чи "дзюрчати", з часом перестають бути проблемою,

– підсумувала пані Валентина.