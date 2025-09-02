Она также поделилась тем, кто предлагал ей сотрудничество. Все это прозвучало в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Кто из звезд предлагал сотрудничество Лисич?
Дарья Лисич стала автором песни "Губы в губах" для Jerry Heil и Дантеса. Она рассказала, что ей написали с соответствующим предложением и так появилась песня.
Однако на этом предложения от звезд не закончились. По словам поэтессы, к ней также обращался Олег Псюк, основатель и фронтмен группы Kalush, чтобы она написала песню для YAKTAK за 75 долларов. Лисич отказала.
Также она вспомнила, что было еще предложение от АСАФАТОВ.
Я не хожу по людям. Мне хочется написать песню Тине Кароль. Это одна такая заявочка, которая будет от меня и которую я когда-то реализую. А все остальные ко мне обращаются,
– объяснила поэтесса.
Дарья Лисич также поделилась случаем, когда к ней обратились с просьбой написать песню, но когда она назвала цену, то с ней начали торговаться. Поэтесса посоветовала вернуться, когда будут необходимые средства. Через два года менеджер этого человека снова обратилась к поэтессе, но снова начала торговаться поэтому тоже получила отказ.
Что еще говорила Дарья Лисич на интервью?
- Дарья Лисич считает, что культура единственная положительная сфера во время войны, которая развивается благодаря отказу от российского влияния и кризисным условиям. В то же время она также выразила мнение, что те, кто говорит, что во время войны искусство "не ко времени", не знают, откуда берется культура. Лисич отметила, что как раз исторический опыт человечества показывает, что именно в кризисе, именно в войну, именно в какие-то тяжелые времена и формируется культура, ведь у людей формируется избыток чувств.
- Сейчас Дарья имеет четкую проукраинскую позицию, помогает военным и развивает украинскую культуру, однако раньше у нее был российский паспорт. По словам поэтессы, она хотела поступать в Москву на журналистику в 11 – 12 лет, но потом началась Революция достоинства и все сопутствующие события. После этого она уже начала думать иначе.
- Дарья Лисич часто высказывается о феминизме и правах женщин в своих соцсетях, ведь видит, что насилие иногда просто рядом с нами. По словам поэтессы, на ее мнение не влияли работы других женщин-феминисток, хотя она о них знает, но влияло то, в каком мире она живет.