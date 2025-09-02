Она также поделилась тем, кто предлагал ей сотрудничество. Все это прозвучало в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Кто из звезд предлагал сотрудничество Лисич?

Дарья Лисич стала автором песни "Губы в губах" для Jerry Heil и Дантеса. Она рассказала, что ей написали с соответствующим предложением и так появилась песня.

Однако на этом предложения от звезд не закончились. По словам поэтессы, к ней также обращался Олег Псюк, основатель и фронтмен группы Kalush, чтобы она написала песню для YAKTAK за 75 долларов. Лисич отказала.

Также она вспомнила, что было еще предложение от АСАФАТОВ.

Я не хожу по людям. Мне хочется написать песню Тине Кароль. Это одна такая заявочка, которая будет от меня и которую я когда-то реализую. А все остальные ко мне обращаются,

– объяснила поэтесса.

Дарья Лисич также поделилась случаем, когда к ней обратились с просьбой написать песню, но когда она назвала цену, то с ней начали торговаться. Поэтесса посоветовала вернуться, когда будут необходимые средства. Через два года менеджер этого человека снова обратилась к поэтессе, но снова начала торговаться поэтому тоже получила отказ.

