Вона також поділилась тим, хто пропонував їй співпрацю. Усе це прозвучало у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Хто із зірок пропонував співпрацю Лісіч?
Дар'я Лісіч стала авторкою пісні "Губи у губах" для Jerry Heil та Дантеса. Вона розповіла, що їй написали із відповідною пропозицією і так з'явилась пісня.
"Губи у губах": дивіться відео
Однак на цьому пропозиції від зірок не закінчились. За словами поетеси, до неї також звертався Олег Псюк, засновник і фронтмен гурту Kalush, щоб вона написала пісню для YAKTAK за 75 доларів. Лісіч відмовила.
Також вона пригадала, що була ще пропозиція від AСАФATOV.
Я не ходжу по людях. Мені хочеться написати пісню Тіні Кароль. Це одна така заявочка, яка буде від мене і яку я колись реалізую. А всі інші до мене звертаються,
– пояснила поетеса.
Дар'я Лісіч також поділилась випадком, коли до неї звернулись з проханням написати пісню, але коли вона назвала ціну, то з нею почали торгуватися. Поетеса порадила повернутись, коли будуть необхідні кошти. Через два роки менеджерка цієї людини знову звернулась до поетеси, але знову почала торгуватись тому теж отримала відмову.
Що ще говорила Дар'я Лісіч на інтерв'ю?
- Дар'я Лісіч вважає, що культура єдина позитивна сфера під час війни, яка розвивається завдяки відмові від російського впливу і кризовим умовам. Водночас вона також висловила думку, що ті, хто каже, що під час війни мистецтво "не на часі", не знають, звідки береться культура. Лісіч наголосила, що якраз історичний досвід людства показує, що саме в кризі, саме в війну, саме в якісь важкі часи і формується культура, адже у людей формується надлишок почуттів.
- Зараз Дар'я має чітку проукраїнську позицію, допомагає військовим та розвиває українську культуру, однак раніше у неї був російський паспорт. За словами поетеси, вона хотіла вступати в Москву на журналістику в 11 – 12 років, але потім почалась Революція гідності і всі супутні події. Після цього вона вже почала думати інакше.
- Дар'я Лісіч часто висловлюється про фемінізм та права жінок у своїх соцмережах, адже бачить, що насильство іноді просто поряд із нами. За словами поетеси, на її думку не впливали праці інших жінок-феміністок, хоч вона про них знає, але впливало те, у якому світі вона живе.