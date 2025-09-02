Вона також поділилась тим, хто пропонував їй співпрацю. Усе це прозвучало у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Хто із зірок пропонував співпрацю Лісіч?

Дар'я Лісіч стала авторкою пісні "Губи у губах" для Jerry Heil та Дантеса. Вона розповіла, що їй написали із відповідною пропозицією і так з'явилась пісня.

"Губи у губах": дивіться відео

Однак на цьому пропозиції від зірок не закінчились. За словами поетеси, до неї також звертався Олег Псюк, засновник і фронтмен гурту Kalush, щоб вона написала пісню для YAKTAK за 75 доларів. Лісіч відмовила.

Також вона пригадала, що була ще пропозиція від AСАФATOV.

Я не ходжу по людях. Мені хочеться написати пісню Тіні Кароль. Це одна така заявочка, яка буде від мене і яку я колись реалізую. А всі інші до мене звертаються,

– пояснила поетеса.

Дар'я Лісіч також поділилась випадком, коли до неї звернулись з проханням написати пісню, але коли вона назвала ціну, то з нею почали торгуватися. Поетеса порадила повернутись, коли будуть необхідні кошти. Через два роки менеджерка цієї людини знову звернулась до поетеси, але знову почала торгуватись тому теж отримала відмову.

