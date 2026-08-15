Некоторые из этих советов настолько просты, что возникает вопрос: почему мы не делали так раньше?

Пользовательница @miss._.muss в одном из постов рассказала, что замораживает небольшую упаковку кефира, а затем процеживает его через сито. В результате получает нежный кисломолочный продукт для намазок, а сыворотку использует для блинов. После этого в комментариях пользователи начали делиться собственными способами экономии на кухне.

Кефир можно превратить в основу для намазки

Автор поста советует брать кефир жирностью 2,5% в пакете объемом примерно 400 – 450 миллилитров. Его нужно заморозить, а затем дать разморозиться на сите. Жидкость отделится, а сверху останется мягкая кисломолочная масса.

Ее можно использовать для паст – достаточно добавить зелень, соль и специи. Или же есть с джемом.

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Сыворотку, оставшуюся после такого процесса, автор советует не выливать. На ней можно приготовить блины.

А в комментариях отметили, что вкус такого продукта может отличаться в зависимости от кефира. По словам автора поста, больше всего ей нравится вариант из кефира 2,5% жирности.

@dvakotatigra посоветовала попробовать вместо кефира ряжанку. Ей такой вариант нравится больше.

Ее поддержала @shkgalia, которая также готовит такую кисломолочную массу из ряжанки. Из нее получается вкусный крем-сыр. А если смешать его в пропорции 50/50 с вареным сгущенным молоком, можно получить сладкую начинку для блинов или просто пасту для намазывания на хлеб.

Нарезать лук и морковь сразу на несколько раз

Один из самых простых лайфхаков в комментариях – подготовить овощи заранее. Пользовательница @irarybalko рассказала, что мелко нарезает лук порциями, а также измельчает морковь и замораживает их.

Тогда, когда нужно быстро приготовить суп, рагу или другое блюдо, не приходится снова доставать овощи, чистить их и тратить время на нарезку. Фактически часть подготовки к будущему блюду уже сделана.

Кости после мяса тоже можно использовать

Еще один совет – не выбрасывать косточки, оставшиеся после мяса. Пользовательница @magnolyblossom рассказала, что складывает их в морозилку. Когда их наберется достаточно, она планирует сварить бульон, а затем также заморозить его порциями. Такой бульон можно добавлять в супы, рагу и другие блюда, когда нужно сделать их более насыщенными.

Этот способ особенно удобен потому, что бульон не обязательно использовать сразу. Его можно разлить небольшими порциями и доставать из морозилки по мере необходимости.

Готовить сразу несколько порций

Еще один принцип, который объединяет эти советы, – делать часть кухонной работы заранее. Нарезанные овощи, замороженный бульон или подготовленные продукты могут существенно сократить время приготовления следующих блюд. При этом не обязательно покупать специальные контейнеры или органайзеры.

Часть продуктов можно хранить в обычных пакетах или емкостях, которые уже есть дома.

Субпродукты вместо дорогого мяса

Еще один способ сэкономить предложила @ntlpne. Она советует обратить внимание на субпродукты, которые обычно стоят дешевле мяса.

Например, из телячьего или свиного сердца можно сделать начинку для блинов, пирожков или макарон по-флотски. Также пользовательница готовит из него котлеты.

Такие котлеты лучше есть сразу, поскольку после повторного разогрева запах субпродуктов может ощущаться сильнее.

Что советуют пользователи Threads?

В результате в одном обсуждении собралось сразу несколько простых идей.

Пользовательница @olga_fit_health советует не выбрасывать хвостики зелени. Она замораживает их, а затем добавляет в бульон. По ее словам, это простой способ использовать то, что обычно оказывается в мусорном ведре.

Она же поделилась еще одним лайфхаком – жарить продукты на пергаменте. Так пользовательница готовит все: от рыбы и мяса до сырников. А хлеб и лаваш хранит в холодильнике до двух недель.

Пользовательница @svinnokio рассказала, как из домашних сливок сделать сливочное масло. По ее словам, килограмм домашних сливок можно охладить, а затем взбивать ручным миксером. Когда начнет отделяться сыворотка, ее нужно отжать от масла руками.

Пользовательница @svetlanaleksandrovna поделилась еще одним лайфхаком, что она увидела в Threads: целый лимон можно заморозить, а затем натирать его в салат.