Деякі з цих порад настільки прості, що виникає питання: чому ми не робили так раніше?

Користвачка @miss._.muss в одному з дописів розповіла, що заморожує невелику упаковку кефіру, а потім відкидає його на сито. У результаті отримує ніжний кисломолочний продукт для намазок, а сироватку використовує для млинців. Після цього в коментарях користувачі почали ділитися власними способами економити на кухні.

Кефір можна перетворити на основу для намазки

Авторка допису радить брати кефір жирністю 2,5% у пакеті об'ємом приблизно 400 – 450 мілілітрів. Його потрібно заморозити, а потім дати розморозитися на ситі. Рідина відокремиться, а зверху залишиться м'яка кисломолочна маса.

Її можна використовувати для намазок – достатньо додати зелень, сіль і спеції. Або ж їсти з джемом.

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Сироватку, яка залишилася після такого процесу, авторка радить не виливати. На ній можна приготувати млинці.

А у коментарях зазначили, що смак такого продукту може відрізнятися залежно від кефіру. За словами авторки допису, найкраще їй подобається варіант із кефіру 2,5% жирності.

@dvakotatigra порадила спробувати замість кефіру ряжанку. Їй такий варіант подобається більше.

Її підтримала @shkgalia, яка також готує таку кисломолочну масу з ряжанки. З неї виходить смачний крем-сир. А якщо змішати його 50/50 з вареним згущеним молоком, можна отримати солодку начинку для млинців або просто намазку на хліб.

Нарізати цибулю та моркву одразу на кілька разів

Один із найпростіших лайфхаків у коментарях – підготувати овочі наперед. Користувачка @irarybalko розповіла, що дрібно нарізає цибулю порціями, а також подрібнює моркву й заморожує їх.

Тоді, коли потрібно швидко приготувати суп, рагу або іншу страву, не доводиться знову діставати овочі, чистити їх і витрачати час на нарізання. Фактично частина підготовки для майбутньої страви вже зроблена.

Кістки після м'яса теж можна використати

Ще одна порада – не викидати кісточки, які залишилися після м'яса. Користувачка @magnolyblossom розповіла, що складає їх у морозилку. Коли назбирається достатньо, планує зварити бульйон, а потім також заморозити його порціями. Такий бульйон можна додавати до супів, рагу та інших страв, коли потрібно зробити їх більш насиченими.

Цей спосіб особливо зручний тим, що бульйон не обов'язково використовувати одразу. Його можна розлити невеликими порціями та діставати з морозилки за потреби.

Готувати одразу кілька порцій

Ще один принцип, який об'єднує ці поради – робити частину кухонної роботи наперед. Нарізані овочі, заморожений бульйон або підготовлені продукти можуть суттєво скоротити час приготування наступних страв. При цьому не обов'язково купувати спеціальні контейнери чи органайзери.

Частину продуктів можна зберігати у звичайних пакетах або ємностях, які вже є вдома.

Субпродукти замість дорогого м'яса

Ще один спосіб заощадити запропонувала @ntlpne. Вона радить звернути увагу на субпродукти, які зазвичай коштують дешевше за м'ясо.

Наприклад, із телячого або свинячого серця можна зробити начинку для млинців, пиріжків чи макаронів по-флотськи. Також користувачка готує з нього котлети.

Такі котлети краще їсти одразу, оскільки після повторного розігрівання може сильніше відчуватися запах субпродуктів.

Що радять користувачі Threads?

У результаті в одному обговоренні зібралися одразу кілька простих ідей.

Користувачка @olga_fit_health радить не викидати хвостики зелені. Вона заморожує їх, а потім додає до бульйону. За її словами, це простий спосіб використати те, що зазвичай опиняється у смітнику.

Вона ж поділилася ще одним лайфхаком – смажити продукти на пергаменті. Так користувачка готує все: від риби та м'яса до сирників. А хліб і лаваш зберігає в холодильнику до двох тижнів.

Користувачка @svinnokio розповіла, як із домашніх вершків зробити вершкове масло. За її словами, кілограм домашніх вершків можна охолодити, а потім збивати ручним міксером. Коли почне відділятися сироватка, її потрібно відтиснути від масла руками.

Користувачка @svetlanaleksandrovna поділилася ще одним лайфхаком, який побачила в Threads: цілий лимон можна заморозити, а потім натирати його в салат.