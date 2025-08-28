Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @Dystreit на YouTube.

Как появился альбом Please Please Me?

11 февраля 1963 года легендарная группа The Beatles записала дебютный альбом Please Please Me всего за один день. За чуть более чем 10 часов в студии музыканты записали сразу 14 треков.

На первый взгляд, это звучит как чудо, ведь большинство групп работают над альбомами неделями или даже месяцами. Но настоящий секрет успеха заключается в многолетнем опыте.

The Beatles / Фото GettyImages

Песни из альбома Beatles играли годами в клубах Ливерпуля и Гамбурга, доводя их до идеала. Поэтому в студии музыканты фактически воссоздали живое выступление.

Эта история еще раз напоминает, что за быстрыми результатами часто стоят годы упорного труда.

К слову, не менее удивительным является и тот факт, что мелодия к песне Yesterday буквально приснилась Полу Маккартни. Сначала он даже считал, что она не является оригинальной.