Як з'явився альбом Please Please Me?

11 лютого 1963 року легендарний гурт The Beatles записав дебютний альбом Please Please Me лише за один день. За трохи більше ніж 10 годин у студії музиканти записали одразу 14 треків.

На перший погляд, це звучить як диво, адже більшість гуртів працюють над альбомами тижнями чи навіть місяцями. Та справжній секрет успіху полягає в багаторічному досвіді.

The Beatles / Фото GettyImages

Пісні з альбому Beatles грали роками у клубах Ліверпуля та Гамбурга, доводячи їх до ідеалу. Тому у студії музиканти фактично відтворили живий виступ.

Ця історія вкотре нагадує, що за швидкими результатами часто стоять роки наполегливої праці.

До слова, не менш дивовижним є й той факт, що мелодія до пісні Yesterday буквально наснилася Полу Маккартні. Спершу він навіть вважав, що вона не є оригінальною.