Яка історія створення пісні Yesterday?

Дивовижно, але мелодія до пісні Yesterday буквально наснилася Полу Маккартні. На ранок музикант піднявся з ліжка, підійшов до фортепіано й одразу почав награвати почуте, аби не забути.

Спершу Маккартні вважав, що це мелодія з композиції, яка уже існує, адже вона звучала надто знайомо й легко йому давалася. Щоб це перевірити, артист ходив по знайомих музичних експертах, аби перевірити цю здогадку.

Однак ніхто так і не зміг сказати, що це за мелодія. Тоді Маккартні зрозумів, що вона таки оригінальна.

The Beatles виконують пісню Yesterday: дивіться відео

Іронія в тому, що Yesterday не сподобалась іншим учасникам The Beatles. Вони вважали, що композиція не відповідає іміджу гурту, тому відмовились включати її до альбому Help.

Однак пісня таки з'явилася на світ. Вона вийшла як сингл у США і за буквально за кілька місяців підкорила всі чарти.

Цікаво, що у Великій Британії Yesterday видали тільки через 11 років.