Алекс Оуэнс-Сарно, которая в культовом фильме 1997 года исполнила роль юной пассажирки третьего класса Коры, рассказала об этом эпизоде в подкасте "After We Wrap".

Смотрите также Одна фраза все разрушила: какой актер едва не заменил Ди Каприо в "Титанике"

Какую сцену в "Титанике" пришлось вырезать?

Оуэнс-Сарно, которой сейчас 36 лет, рассказала, что участие в съемках оскароносного фильма стало для нее незабываемым опытом, а также поделилась впечатлениями от работы на площадке.

Одним из самых запоминающихся моментов с участием Коры стала сцена танцев с героем Леонардо ДиКаприо на вечеринке на палубе третьего класса. Когда Джек идет танцевать с Роуз, он успокаивает девочку словами: "Ты все еще моя лучшая девушка, Коро".

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Сцена танцев на палубе третьего класса: смотрите трейлер

Впрочем, сцена, которая произвела на нее наибольшее впечатление, так и не попала в финальную версию фильма. В ней Кору и ее родных показывали среди пассажиров, которые погибали во время катастрофы "Титаника".

Мамы категорически отвергли эту сцену,

– рассказала Оуэнс-Сарно.

Несмотря на настояния режиссера Джеймса Кэмерона сохранить сцену, во время тестовых показов зрители отреагировали негативно.

"Только не она. Мы не будем смотреть, как она умирает", – так, по словам Оуэнс-Сарно, реагировали зрители.

Сцена, которую вырезали из финальной версии фильма: смотрите видео

Из-за этого сцену признали слишком тяжелой для восприятия и вырезали из фильма, хотя впоследствии ее опубликовали в сети.