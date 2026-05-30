Алекс Оуенс-Сарно, яка у культовому фільмі 1997 року виконала роль юної пасажирки третього класу Кори, розповіла про цей епізод у подкасті "After We Wrap".

Яку сцену у "Титаніку" довелося вирізати?

Оуенс-Сарно, якій зараз 36 років, розповіла, що участь у зйомках оскароносного фільму стала для неї незабутнім досвідом, а також поділилася враженнями від роботи на майданчику.

Одним із найпам'ятніших моментів за участі Кори стала сцена танців із героєм Леонардо ДіКапріо на вечірці на палубі третього класу. Коли Джек іде танцювати з Роуз, він заспокоює дівчинку словами: "Ти все ще моя найкраща дівчина, Коро".

Втім, сцена, яка справила на неї найбільше враження, так і не потрапила до фінальної версії фільму. У ній Кору та її рідних показували серед пасажирів, які гинули під час катастрофи "Титаніка".

Мами категорично відкинули цю сцену,

– розповіла Оуенс-Сарно.

Попри наполягання режисера Джеймса Кемерона зберегти сцену, під час тестових показів глядачі відреагували негативно.

"Тільки не вона. Ми не будемо дивитися, як вона помирає", – так, за словами Оуенс-Сарно, реагували глядачі.

Через це сцену визнали надто важкою для сприйняття й вирізали з фільму, хоча згодом її опублікували в мережі.