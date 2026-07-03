Некоторые из них были настолько опасными, что едва не стоили актеру жизни. "24 Канал" собрал пять самых безумных трюков в карьере Тома Круза.

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Едва не утонул во время съемок

Во время работы над фильмом "Лучший стрелок" Том Круз стал все чаще выполнять опасные трюки без дублера. Одна из сцен, в которой Маверик и Гус после катапультирования оказываются в воде, едва не закончилась трагедией.

Сцена прыжка с парашютом из фильма "Лучший стрелок": смотрите видео

По словам одного из создателей фильма Барри Табба, во время съемок Круз едва не утонул, когда его парашют наполнился водой. Актер пытался вытащить из океана тело Гуса, однако сам начал уходить под воду. Как утверждает Табб, Круза спасли буквально в последний момент.

Сломал лодыжку, но доиграл сцену

Во время съемок "Миссия невыполнима: Фолаут" Круз получил одну из своих самых известных травм. Выполняя прыжок между двумя зданиями, актер неудачно приземлился и сломал лодыжку, из-за чего производство фильма пришлось приостановить почти на шесть недель.

Круз выполнил прыжок между двумя зданиями: смотрите видео

Позже в эфире The Graham Norton Show Круз показал видео момента травмы и рассказал, что произошло. По сценарию он должен был удариться о стену после прыжка, но при приземлении нога соскользнула и выгнулась вверх. По словам актера, он сразу понял, что получил перелом.

Круз также признался, что даже во время пресс-тура в поддержку фильма его лодыжка еще не успела полностью зажить.

Взлетел между крыльями самолета в небе

С каждой новой частью франшизы "Миссия невыполнима" Круз все больше повышает уровень сложности своих трюков. Для "Финальной расплаты" он выполнил один из самых экстремальных воздушных номеров в своей карьере.

Как снимали сцену с бипланом в "Финальной расплате": смотрите видео

В фильме актер поднимается между крыльями биплана и перемещается по ним прямо во время полета, преодолевая сильный ветер, дезориентирующую невесомость и экстремальные погодные условия. На подготовку этого трюка команда потратила более полутора лет, а сам эпизод стал кульминацией десятилетий развития франшизы.

Взобрался на самое высокое здание мира

Если для большинства людей уже сам вид с вершины самого высокого здания в мире является испытанием, то Круз решил буквально взобраться на него.

В фильме "Миссия невыполнима: Протокол „Фантом“" Итан Гант поднимается по внешней стене Бурдж-Халифы, используя специальные перчатки-присоски, одна из которых отказывает прямо во время восхождения.

Круз поднимается на Бурдж-Халифу: смотрите видео

Сцену снимали на настоящем небоскребе в Дубае на камеры IMAX, чтобы максимально передать ощущение высоты. Круз выполнил трюк самостоятельно, используя лишь тонкий страховочный трос. Трюк был настолько амбициозным, что первый консультант по безопасности отказался его одобрять, поэтому команде пришлось пригласить другого специалиста.

Прыгнул со скалы на мотоцикле

Чтобы выполнить прыжок со скалы на мотоцикле в фильме "Миссия невыполнима: Разплата. Часть первая", Круз прошел масштабную подготовку. Актер совершил более 500 прыжков с парашютом и 13 тысяч прыжков на мотоцикле.

Как снимали сцену прыжка на мотоцикле: смотрите видео

В сцене актер разгоняется на мотоцикле, вылетает с рампы над обрывом, отпускает байк в воздухе и только после этого раскрывает парашют. Режиссер Кристофер Маккворри рассказывал, что именно этот эпизод снимали уже в первый день съемок. Более того, Круз повторил смертельно опасный трюк шесть раз подряд, чтобы добиться нужного результата.