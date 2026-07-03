Деякі з них були настільки небезпечними, що ледь не коштували актору життя. 24 Канал зібрав п'ять найшаленіших трюків у кар'єрі Тома Круза.

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Ледь не потонув під час зйомок

Під час роботи над фільмом "Кращий стрілець" Том Круз почав дедалі частіше виконувати небезпечні трюки без дублера. Одна зі сцен, у якій Маверік і Гус після катапультування опиняються у воді, мало не завершилася трагедією.

Сцена стрибка із парашутом із фільму "Кращий стрілець": дивіться відео

За словами одного з творців фільму Баррі Табба, під час зйомок Круз ледь не потонув, коли його парашут наповнився водою. Актор намагався витягнути з океану тіло Гуса, однак сам почав іти під воду. Як стверджує Табб, Круза врятували буквально в останній момент.

Зламав щиколотку, але дограв сцену

Під час зйомок "Місія неможлива: Фолаут" Круз отримав одну зі своїх найвідоміших травм. Виконуючи стрибок між двома будівлями, актор невдало приземлився й зламав щиколотку, через що виробництво фільму довелося призупинити майже на шість тижнів.

Круз виконав стрибок між двома будівлями: дивіться відео

Пізніше в ефірі The Graham Norton Show Круз показав відео моменту травми та розповів, що сталося. За сценарієм він мав ударитися об стіну після стрибка, але під час приземлення нога зісковзнула й вигнулася вгору. За словами актора, він одразу зрозумів, що отримав перелом.

Круз також зізнався, що навіть під час прес-туру на підтримку фільму його щиколотка ще не встигла повністю загоїтися.

Піднявся між крилами літака в небі

З кожною новою частиною франшизи "Місія неможлива" Круз дедалі більше підвищує рівень складності своїх трюків. Для "Фінальної розплати" він виконав один із найекстремальніших повітряних номерів у кар'єрі.

Як знімали сцену із біпланом у "Фінальній розплаті": дивіться відео

У фільмі актор підіймається між крилами біплана та пересувається ними просто під час польоту, долаючи сильний вітер, дезорієнтуюче тяжіння невагомості й екстремальні погодні умови. На підготовку цього трюку команда витратила понад півтора року, а сам епізод став кульмінацією десятиліть розвитку франшизи.

Видерся на найвищу будівлю світу

Якщо для більшості людей вже сам вигляд із вершини найвищої будівлі світу є випробуванням, то Круз вирішив буквально видертися на неї.

У "Місія неможлива: Протокол "Фантом" Ітан Гант піднімається зовнішньою стіною Бурдж-Халіфи, використовуючи спеціальні рукавички-присоски, одна з яких відмовляє просто під час сходження.

Круз підіймається на Бурдж-Халіфу: дивіться відео

Сцену знімали на справжньому хмарочосі в Дубаї на камери IMAX, щоб максимально передати відчуття висоти. Круз виконав трюк самостійно, використовуючи лише тонкий страхувальний трос. Трюк був настільки амбітним, що перший консультант із безпеки відмовився його погоджувати, тому команді довелося запросити іншого фахівця.

Стрибнув зі скелі на мотоциклі

Щоб виконати стрибок зі скелі на мотоциклі у фільмі "Місія неможлива: Розплата. Частина перша", Круз пройшов масштабну підготовку. Актор виконав понад 500 стрибків із парашутом і 13 тисяч стрибків на мотоциклі.

Як знімали сцену стрибка на мотоциклі: дивіться відео

У сцені актор розганяється на мотоциклі, вилітає з рампи над урвищем, залишає байк у повітрі й лише після цього розкриває парашут. Режисер Крістофер Маккворрі розповідав, що саме цей епізод знімали вже в перший день виробництва. Ба більше, Круз повторив смертельно небезпечний трюк шість разів поспіль, щоб отримати потрібний результат.