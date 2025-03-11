Робота создали исследователи из Case Western Reserve University. Что известно о новом устройстве – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Зачем ученые создали роботов-червей

Поведение животных и возможность его воспроизведения в робототехнике уже не впервые интересует американских ученых. Недавно ученые также представили роботизированных пчел, которые будут способствовать лучшему опылению растений.

Новые роботы, на создание которых ученых вдохновили дождевые черви, имеет специфическую систему движения: одни сегменты расширяются и цепляются за стенки тоннеля, а другие сжимаются и тянут его вперед. Такие своего рода "волнообразные" сокращения помогают роботу продвигаться под землей. Это позволяет двигаться гибко, не повреждая трубы и другие коммуникации под землей.



Прототип робота-червяка / Фото CWRU

Кроме того, такой робот является более маневренным, чем традиционные буровые установки, которые требуют огромного пространства для маневров. Для классических установок речь идет о 300 метрах, а для робота-хробака – 1,5 метра. Робот может одновременно прорывать тоннель и прокладывать необходимый кабель. Если на пути попадается препятствие – он меняет маршрут, чтобы обойти его.

Если проект робочервяка станет массовым, то прокладка кабелей под землей станет более быстрым и дешевым процессом, для которого не надо будет перекрывать дороги. Кроме того, таким образом снизится риск случайных повреждений важных труб и коммуникаций.