Робота створили дослідники з Case Western Reserve University. Що відомо про новий пристрій – розповідає 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Навіщо вчені створили роботів-черв'яків

Поведінка тварин і можливість її відтворення у робототехніці вже не вперше цікавить американських вчених. Нещодавно вчені також представили роботизованих бджіл, які будуть сприяти кращому запиленню рослин.

Нові роботи, на створення яких вчених надихнули дощові черв'яки, має специфічну систему руху: одні сегменти розширюються і чіпляються за стінки тунелю, а інші стискаються і тягнуть його вперед. Такі свого роду "хвилеподібні" скорочення допомагають роботу просуватися під землею. Це дозволяє рухатися гнучко, не пошкоджуючи труби та інші комунікації під землею.



Прототип робота-черв'яка / Фото CWRU

Крім того, такий робот є маневренішим за традиційні бурові установки, котрі потребують величезного простору для маневрів. Для класичних установок мова йде про 300 метрів, а для робота-хробака – 1,5 метра. Робот може одночасно проривати тунель та прокладати необхідний кабель. Якщо на шляху трапляється перешкода – він змінює маршрут, аби обійти її.

Якщо проєкт робочерв'яка стане масовим, то прокладення кабелів під землею стане швидшим і дешевшим процесом, для якого не треба буде перекривати дороги. Крім того, таким чином знизиться ризик випадкових пошкоджень важливих труб та комунікацій.