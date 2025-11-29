Однако это имеет определенные нюансы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.
Что известно об этом решении?
Согласно 294-7 Книги второй кодекса, каждый украинец получает право создать собственный родовой герб. Он может быть частью идентификации физического лица или для утверждения принадлежности к определенному роду.
Однако есть несколько требований к таким гербам. В частности, личный герб должен иметь индивидуальный характер и соответствовать устоявшимся геральдическим правилам.
Важно! Личный герб не должен содержать символику, изготовление, распространение и публичное использование которой запрещено законом.
Личный и родовой герб можно зарегистрировать как торговую марку или другой объект интеллектуальной собственности.
Гербы были распространены среди знатных лиц ранее. В частности, известно, что некоторые украинские князья имели свои гербы. Например, гербом Владимира Великого был трезубец, который мы и сейчас хорошо знаем. Владимир Великий чеканил трезубец на своих монетах, таких как "златники" и "сребреники", говорится в Википедии. Трезубец как символ возродили в 20 веке.
Украинский герб / Фото из Википедии
Почему на украинских гривнах изменили изображение князей?
- Образы князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого на современных украинских гривнах отличаются от первых купюр.
- Если на первых купюрах Владимир Великий и Ярослав Мудрый были изображены с усами, то на современных банкнотах они уже бородатые, но такая трансформация не имеет ничего общего с реальными внешними чертами князей.
- Историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов заметил, что в период Киевской Руси князья не носили бороду. Это подтверждают как изображения на тогдашних монетах, так и свидетельства современников.