Однако это имеет определенные нюансы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Смотрите также Здесь началась любовь: станцию метро Киева хотят назвать в честь поэта, что нашел здесь жену

Что известно об этом решении?

Согласно 294-7 Книги второй кодекса, каждый украинец получает право создать собственный родовой герб. Он может быть частью идентификации физического лица или для утверждения принадлежности к определенному роду.

Однако есть несколько требований к таким гербам. В частности, личный герб должен иметь индивидуальный характер и соответствовать устоявшимся геральдическим правилам.

Важно! Личный герб не должен содержать символику, изготовление, распространение и публичное использование которой запрещено законом.

Личный и родовой герб можно зарегистрировать как торговую марку или другой объект интеллектуальной собственности.

Гербы были распространены среди знатных лиц ранее. В частности, известно, что некоторые украинские князья имели свои гербы. Например, гербом Владимира Великого был трезубец, который мы и сейчас хорошо знаем. Владимир Великий чеканил трезубец на своих монетах, таких как "златники" и "сребреники", говорится в Википедии. Трезубец как символ возродили в 20 веке.



Украинский герб / Фото из Википедии

Почему на украинских гривнах изменили изображение князей?