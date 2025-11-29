Однак це має певні нюанси. Про це пише 24 Канал із посиланням на Судово-юридичну газету.

Що відомо про це рішення?

Відповідно до 294-7 Книги другої кодексу, кожен українець отримує право створити власний родовий герб. Він може бути частиною ідентифікації фізичної особи або для затвердження приналежності до певного роду.

Однак є кілька вимог до таких гербів. Зокрема, особистий герб повинен мати індивідуальний характер та відповідати усталеним геральдичним правилам.

Важливо! Особистий герб не повинен містити символіку, виготовлення, поширення та публічне використання якої заборонено законом.

Особистий та родовий герб можна зареєструвати як торгівельну марку або інший об'єкт інтелектуальної власності.

Герби були поширені серед знатних осіб раніше. Зокрема, відомо, що деякі українські князі мали свої герби. Наприклад, гербом Володимира Великого був тризуб, який ми й зараз добре знаємо. Володимир Великий карбував тризуб на своїх монетах, таких як "златники" та "срібляники", мовиться у Вікіпедії. Тризуб як символ відродили у 20 столітті.



Український герб / Фото з Вікіпедії

