В 2020-х годах в электронной музыке произошел неожиданный взрыв: украинский фольклор – в частности полесские и подольские песни – начали звучать на больших сценах в Берлине, Нью-Йорке и Лондоне. И не в этнографическом контексте, а в ночных клубах и на технофестивалях, пишет 24 Канал.

Смотрите также Об этом мало кто знает, но у Киева было еще одно название: его до сих пор не могут разгадать историки

Почему так произошло

Это произошло благодаря украинским музыкантам, которые сочетают архаичное народное пение с современной электроникой. Самый известный пример - группа "Go_A", что после "Евровидения-2021" попала в европейские чарты. Но за ними – целое поколение артистов: ONUKA, DakhaBrakha, ShchukaRyba, Boii и другие, которые вывели "украинский звук" на новый уровень.

Уникальность в том, что украинский фольклор – один из немногих в Европе, который имеет аутентичное многоголосие, микротональность и очень ритмичную структуру, которая идеально ложится на электронные биты. Этим не могут похвастаться, например, итальянцы или французы, чей фольклор менее пригоден для современных трансформаций.

Украинский алфавит содержит уникальные буквы, такие как "ґ" и "ї", которые отличают его от других славянских языков. Несмотря на попытки изъятия буквы "ґ" в советские времена, она сохранилась и является частью современного украинского алфавита.